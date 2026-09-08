Τριφυλία: Αμεσα μέτρα για μείωση της τιμής του νερού ζητεί η Τσιγκάνου

Τονίζοντας πως στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού και πως σε αυτές τις αυξήσεις ευθύνη έχει και η Δημοτική Αρχή.

Χαρακτηριστικά η κ. Τσιγκάνου σημειώνει: «Τι κρύβεται πίσω από τις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού;

Οι δυσβάσταχτες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάνε το 200% δεν είναι τυχαίες ούτε εξυπηρετούν κάποια συγκεκριμένη ανάγκη. Είναι μέρος του σχεδίου για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Εγιναν με απόφαση της δημοτικής αρχής κατόπιν εντολής από την ΡΑΑΕΥ( Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας Υδάτων) και μάλιστα εκβιαστικής: Αν δεν αυξήσετε την τιμή του νερού δεν θα σας δώσουμε " πιστοποίηση ". Διότι από την ένταξη του νερού στην ΡΑΑΕΥ με τον νόμο της κυβέρνησης 5037/2023 , ακολουθώντας την αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,η τιμολογιακή πολιτική της κάθε ΔΕΥΑ ,ρυθμίζεται και καθορίζεται από τη ΡΑΑΕΥ όπως και με το ρεύμα. Αυτή επιβάλει να λειτουργεί η ΔΕΥΑ με όρους επιχείρησης και μάλιστα κερδοφόρας .Πιέζει να εξυγιανθούν οι ΔΕΥΑ ,να συνενωθούν ώστε να τις πάρει κάποιος ιδιώτης .Έτσι όπως έγινε και με το ρεύμα, μετά την ένταξή του στη ρυθμιστική αρχή και στο χρηματιστήριο. Θα πληρώνουμε πανάκριβα και το νερό, το πιο απαραίτητο φυσικό αγαθό. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και προειδοποιούσαμε .Είναι μεγάλη η ευθύνη της δημοτικής αρχής που συμφωνεί και υπερασπίζεται αυτόν τον κατήφορο. Επίσης και των άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης που συμφωνούν με τον νόμο αλλά δεν τους αρέσουν.... οι συνέπειες. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο τις αυξήσεις. Παράλληλα έχουμε τόσα προβλήματα με τις απώλειες του νερού από τα απηρχαιωμένα δίκτυα από τα ασυντήρητα αντλιοστάσια και βέβαια από την ανυπαρξία έργων υποδομής ,που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν φθηνό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους . Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό όχι εμπόρευμα. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία πίσω από τις αυξήσεις στο νερό. Αυτές είναι οι συνέπειες των νόμων που προωθούν με γρήγορες διαδικασίες την ιδιωτικοποίηση του νερού. Όποιος κάνει ότι δεν το βλέπει, απλά δημαγωγεί. Εμείς το λέμε καθαρά ,είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού . Αυτή είναι η θέση μας, εκφρασμένη και στο συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ και στο δημοτικό συμβούλιο και σε ανακοινώσεις μας .Λέμε την αλήθεια στον Τριφυλιακό λαό και απαιτούμε άμεσα μέτρα : Μείωση στα τιμολόγια του νερού. 1. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ από την τιμή του νερού. 2. Να καταργηθεί το περιβαλλοντικό τέλος ,το πολιτιστικό τέλος και όλα τα τέλη που επιβαρύνουν την τιμή του νερού . 3. Να πληρώσει το κράτος την επιβάρυνση που έχει η ΔΕΥΑ από την αύξηση της τιμής του ρεύματος . Να μετατραπεί σε Βιοτεχνικό με μειωμένη τιμή ,από οικιακό που είναι τώρα ,το τιμολόγιο του ρεύματος. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να γίνουν υπόθεση όλων των φορέων της Τριφυλίας.»