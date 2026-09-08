Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης: Αίτημα για άνοιγμα της δυτικής θύρας στη Μονή Παναγίας Γιάτρισσας

Την επαναλειτουργία της θύρας της μονής Παναγίας Γιάτρισσας προς τη Μηλέα και τη Δυτική Μάνη, ώστε να καταστεί εκ νέου δυνατή η πρόσβαση στη μονή από τη δυτική πλευρά, ζητεί με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης.

Στην απόφαση σημειώνεται:

“Η Παναγία Γιάτρισσα υπήρξε επί γενεές τόπος κοινής ευλάβειας των Μανιατών και ο χαρακτήρας αυτός ως σημείου πίστης και ενότητας οφείλει να διαφυλαχθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί την Ιερά Μητρόπολη Μάνης και τη Διοίκηση της Ιεράς Μονής Παναγίας Γιάτρισσας να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την επαναλειτουργία της θύρας και τη δυνατότητα πρόσβασης από τη Μηλέα και τη Δυτική Μάνη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την πεποίθηση ότι η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού θα υπηρετήσει την ενότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή θρησκευτική παράδοση των Μανιατών εκατέρωθεν του Ταϋγέτου”.