Έναρξη του προγράμματος «Άθληση για Όλους» στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά η νέα περίοδος του προγράμματος «Άθληση για Όλους» στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας, με τον Δήμο να καλεί παλιούς και νέους αθλούμενους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της εγκατάστασης.

Από τις 14 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι δωρεάν για όλους, με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων σε ισχύ, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά. Βεβαιώσεις με ημερομηνία έκδοσης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 δεν θα γίνονται δεκτές. Παράλληλα, όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά την προηγούμενη αθλητική περίοδο θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εκ νέου την εγγραφή τους, είτε ηλεκτρονικά είτε στη γραμματεία του Κολυμβητηρίου.

Από την 1η Οκτωβρίου και για την περίοδο έως τον Ιούλιο, η μηνιαία συνδρομή διαμορφώνεται στα 15 ευρώ, τόσο για δημότες όσο και για μη δημότες, με την εξόφληση να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά εντός του αντίστοιχου μήνα.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ημερήσιας προπόνησης διάρκειας έως 60 λεπτών με κόστος 3 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στη γραμματεία πριν από την έναρξή της.

Μειωμένη μηνιαία συνδρομή, ύψους 10 ευρώ, προβλέπεται για κατόχους κάρτας ανεργίας, μαθητές, φοιτητές, τρίτεκνους, πολύτεκνους και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω η είσοδος είναι δωρεάν, με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.

Το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας της πισίνας για το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ., Τρίτη από τις 2 μ.μ. έως τις 4 μ.μ. και από τις 9 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. και Παρασκευή από τις 2 μ.μ. έως τις 4 μ.μ..

Κάθε αθλούμενος έχει δικαίωμα σε μία προπόνηση ημερησίως, μέγιστης διάρκειας 60 λεπτών. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται δεύτερη προπόνηση την ίδια ημέρα για αγωνιστικούς λόγους, αυτή θα μπορεί να πραγματοποιείται με επιπλέον χρέωση 3 ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Κατά την εγγραφή απαιτούνται ιατρικές βεβαιώσεις από δερματολόγο και παθολόγο ή καρδιολόγο, ενώ πριν από την είσοδο στο νερό είναι υποχρεωτικό το ντους.

Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση κολυμβητικού σκουφιού και σαγιονάρων. Δεν επιτρέπεται η χρήση αντιηλιακού πριν από την είσοδο στην πισίνα, ενώ για την προστασία από τον ήλιο μπορεί να γίνεται χρήση ειδικών μπλουζών ηλιοπροστασίας.

Κατά την προσέλευσή τους οι αθλούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν την παρουσία τους στον γυμναστή ή τον ναυαγοσώστη, προκειμένου να καταγράφεται η ώρα εισόδου και να τους υποδεικνύεται η κατάλληλη διαδρομή. Η κατανομή των διαδρομών θα γίνεται ανάλογα με τη χρήση και το επίπεδο των αθλουμένων, με πρόβλεψη μεταξύ άλλων για διαφορετικές ταχύτητες κολύμβησης, ΑμεΑ, αργή κολύμβηση, ελεύθερη κατάδυση και σχολεία.

Οι συμμετέχοντες καλούνται παράλληλα να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του προσωπικού και του ναυαγοσώστη, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας στο τηλέφωνο 27210 29717, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 2 μ.μ.–8.30 μ.μ., καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kolimvitiriokalamatas@gmail.com.