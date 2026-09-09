Νέος Κανονισμός για το Καλαματιανό Καρναβάλι – Τι αλλάζει στη διοργάνωση

Σε νέο οργανωτικό πλαίσιο περνά το Καλαματιανό Καρναβάλι, μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις» του επικαιροποιημένου Κανονισμού λειτουργίας του θεσμού.

Η εισήγηση, που τέθηκε προς συζήτηση στο Δ.Σ., επιχειρεί να προσαρμόσει τη διοργάνωση στα σημερινά δεδομένα, με σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων, ενίσχυση των κανόνων ασφάλειας και διαφάνειας, αλλά και πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για τη συμμετοχή των καρναβαλικών πληρωμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκαν παρατηρήσεις και προτάσεις τροποποίησης επί του αρχικού σχεδίου, οι οποίες έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν στη διαδικασία έγκρισης.

Κεντρικό ρόλο στον νέο Κανονισμό έχει η Επιτροπή Διοργάνωσης του Καλαματιανού Καρναβαλιού, η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εποπτεία του προγράμματος.

Παράλληλα προβλέπονται επιμέρους Ομάδες Εργασίας για εκδηλώσεις και παρελάσεις, χορηγίες, πληρώματα, παιχνίδια και δράσεις, καθώς και για την επικοινωνία και προβολή.

Στην Οργανωτική Επιτροπή ορίστηκαν οι Σταυρούλα Γιαννούλη, Ακριβή Καλογεροπούλου, Παναγιώτης Λύρας, Αγάπη Μπαλιώτη και Αγγελική Σκλήκα, ενώ καθορίστηκαν και οι υπεύθυνοι των επιμέρους ομάδων.

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει την εκλογή δύο εκπροσώπων των καρναβαλικών πληρωμάτων με διετή θητεία, οι οποίοι θα συμμετέχουν συμβουλευτικά στις συνεδριάσεις όταν συζητούνται θέματα που αφορούν άμεσα τα πληρώματα.

Παράλληλα θεσπίζονται πιο αναλυτικές προδιαγραφές για στολές, άρματα και κινητές κατασκευές, τεχνικούς ελέγχους, συνοδούς ασφαλείας και οδηγούς. Μεταξύ άλλων προβλέπεται υποχρεωτικό αλκοτέστ πριν από τις δύο μεγάλες παρελάσεις, ενώ τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες για τη συμμετοχή ανηλίκων, τη χρήση επικίνδυνων υλικών και την προστασία του κοινού.

Ο Κανονισμός εισάγει επίσης συγκεκριμένο πλαίσιο κυρώσεων, από έγγραφη σύσταση και αφαίρεση βαθμών έως αποκλεισμό από δράσεις ή ακόμη και από επόμενες διοργανώσεις σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων.

Στη συζήτηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη το Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις» να διατηρεί τον τελικό έλεγχο σε σημαντικές προτάσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την εικόνα και τη δημόσια παρουσία του Καρναβαλιού.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε το περσινό προωθητικό βίντεο της διοργάνωσης, το οποίο είχε προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, τη στιγμή που το Δ.Σ. δεν ενημερώθηκε ποτέ νωρίτερα.