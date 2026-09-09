Σταθερά τα δίδακτρα στις Σχολές της «Φάρις» – Νέα εποχή για το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο παραμένουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα δίδακτρα των Σχολών της Κ.Ε. «Φάρις» για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την εισήγηση που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.

Η φιλοσοφία της απόφασης βασίζεται στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα των Σχολών και στην ανάγκη να διατηρηθεί η δυνατότητα πρόσβασης παιδιών και νέων στην καλλιτεχνική και μουσική εκπαίδευση, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Έτσι, τα δίδακτρα στο Δημοτικό Ωδείο, το Εικαστικό Εργαστήρι, τη Δημοτική Σχολή Χορού και τα τμήματα των Σχολών εκτός πόλης παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε σχέση με το 2025-2026. Οι διαφοροποιήσεις που προβλέπονται αφορούν συγκεκριμένα εξέταστρα του Δημοτικού Ωδείου και κυρίως τις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων. Ειδικότερα, τα εξέταστρα για το Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας διαμορφώνονται από 400 σε 450 ευρώ, για τα πτυχία οργάνων από 500 σε 550 ευρώ και για τα διπλώματα από 650 σε 700 ευρώ.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, Στάθης Γυφτάκης, εξήγησε κατά τη συζήτηση ότι οι συγκεκριμένες αυξήσεις συνδέονται ουσιαστικά με το κόστος διεξαγωγής των εξετάσεων και τις πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για τη συγκρότηση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών. Όπως ανέφερε, είχε εισηγηθεί προς τον δήμαρχο Καλαμάτας ορισμένες ακόμη αναπροσαρμογές με βάση το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ωστόσο η κατεύθυνση που δόθηκε ήταν να μην υπάρξει γενικότερη αύξηση των διδάκτρων.

Παράλληλα, διατηρείται η πολιτική κοινωνικών εκπτώσεων και απαλλαγών για τους σπουδαστές των Σχολών της «Φάρις». Μεταξύ άλλων, προβλέπονται μειώσεις ή απαλλαγές για άτομα με αναπηρία, παιδιά πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, άπορες οικογένειες, ανέργους και φοιτητές, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία.

Ο κ. Γυφτάκης στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτή τη διάσταση, υπογραμμίζοντας ότι όταν ένα παιδί διαθέτει ταλέντο και διάθεση να σπουδάσει μουσική, αλλά η οικογένειά του βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης ή ακόμη και απαλλαγής από τα δίδακτρα. Παραμένουν επίσης οι εκπτώσεις για αδέλφια, για φοίτηση σε δεύτερη Σχολή της «Φάρις» και για την παρακολούθηση περισσότερων μαθημάτων ή οργάνων. Για όσους προκαταβάλουν τα δίδακτρα εξαμήνου προβλέπεται έκπτωση 5%, ενώ η προκαταβολή των διδάκτρων ολόκληρου του διδακτικού έτους έως τις 30 Σεπτεμβρίου συνοδεύεται από έκπτωση 10%.

ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΝΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Ιδιαίτερη σημασία είχε, πάντως, η αναφορά του Στάθη Γυφτάκη στις αλλαγές που αναμένονται στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και οι οποίες, όπως είπε, θα αλλάξουν ουσιαστικά το επίπεδο και τον χαρακτήρα των σπουδών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από τις αρχές του 2027 το Ωδείο αναμένεται να περάσει στο νέο καθεστώς της Ανώτερης Σχολής Μουσικής Εκπαίδευσης (ΑΣΜΕ).

Η εξέλιξη αυτή, όπως εξήγησε, σηματοδοτεί σημαντική αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης, καθώς τα πτυχία και τα διπλώματα θα αντιστοιχούν σε τίτλους επιπέδου 5, δηλαδή στην αμέσως προηγούμενη βαθμίδα από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι απόφοιτοι θα αποκτούν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τις σπουδές τους μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων σε αντίστοιχες ακαδημαϊκές δομές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με δυνατότητα ένταξης στα τελευταία εξάμηνα σπουδών, ανάλογα με το εκάστοτε πρόγραμμα.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έκανε λόγο για μια ουσιαστική μετάβαση προς μια πλήρως επαγγελματική και θεσμικά αναγνωρισμένη μουσική εκπαίδευση. Η αναβάθμιση αυτή, ωστόσο, αναμένεται να συνοδευτεί και από αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο λειτουργίας, εκπαιδευτικού προσωπικού και δαπανών.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Γυφτάκης δεν απέκλεισε σε δεύτερο χρόνο να απαιτηθεί αναπροσαρμογή των διδάκτρων, καθώς η λειτουργία μιας ανώτερης και πλήρως αναγνωρισμένης σχολής μουσικής εκπαίδευσης συνεπάγεται σαφώς μεγαλύτερο κόστος.