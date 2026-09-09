Youth Climate Action Fund: Πρόσκληση συμμετοχής νέων και ενημέρωσης φορέων στο Δημαρχείο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας δίνει τον λόγο στη νέα γενιά και την καλεί να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης, μέσα από το Youth Climate Action Fund, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15 έως 24 ετών.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι νέοι της Καλαμάτας έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις ιδέες τους για το κλίμα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής στην πόλη σε πραγματικές δράσεις, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από 1.000 έως 4.500 ευρώ ανά πρόταση. Παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη και καθοδήγηση για την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των ιδεών τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Δήμου Καλαμάτας για την ενεργότερη συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση του μέλλοντος της πόλης και τη δημιουργία νέων ευκαιριών εμπλοκής τους στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επίσημη ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του Youth Climate Action Fund θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Καλαμάτας και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Δημοτικής Επιτροπής, στην οδό Αθηνών 99, στον 2ο όροφο.

Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία, θα υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής. Η προεγγραφή για την εκδήλωση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας https://forms.gle/WW22sRyaDfE8ii8P9.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να αφορούν μία ή περισσότερες από τέσσερις βασικές θεματικές προτεραιότητες: την ενίσχυση της κλιματικής γνώσης και της ενεργού συμμετοχής των νέων, την προώθηση βιώσιμων μετακινήσεων και τη μείωση των εκπομπών, την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και της προσβασιμότητας, καθώς και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 3 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 10 Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αναλυτική πρόσκληση και περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://tinyurl.com/4ps5ae7s, ενώ η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της φόρμας https://forms.gle/vmVogh6mW4Xm7S7LA.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Καλαμάτας θα δίνει επίσης τη δυνατότητα πραγματοποίησης ενημερωτικών και εκπαιδευτικών συναντήσεων σε σχολεία, πανεπιστημιακά τμήματα και μη κερδοσκοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νεολαίας. Στόχος είναι οι νέοι να γνωρίσουν καλύτερα το πρόγραμμα, να επεξεργαστούν τις ιδέες τους και να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη για τη διαμόρφωση και την υποβολή μιας ολοκληρωμένης πρότασης. Με το Youth Climate Action Fund, ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τη νέα γενιά της πόλης να συνεργαστεί, να πειραματιστεί και να προτείνει τις δικές της λύσεις για μια Καλαμάτα πιο πράσινη, βιώσιμη, προσβάσιμη και φιλική προς όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για τον προγραμματισμό ενημερωτικής συνάντησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη σύμβουλο νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας Αμέρισσα Γιαννούλη στο Amerissa.Giannouli@gmail.com, με την προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων Κοκκωνία Γιαννοπούλου στο k.giannopoulou@kalamata.gr και στο 27213 60858, καθώς και με τον αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλη Παπαευσταθίου στα v.papaefstathiou@kalamata.gr, mission@kalamata.gr και στο 27213 60667.