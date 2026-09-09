Καλαμάτα: Αυτοψία Βασιλόπουλου στο Κλειστό Γυμναστήριο Παραλίας - Σε εξέλιξη η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων

Στο επίκεντρο βρέθηκε η τοποθέτηση του νέου αθλητικού δαπέδου Taraflex. Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε η αφαίρεση του παλιού δαπέδου, το οποίο συγκεντρώθηκε σε ρολά και μεταφέρθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πολυκλαδικού.
Εκεί, τις επόμενες ημέρες, θα επανατοποθετηθεί, προκειμένου να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, από σήμερα το μεσημέρι το Κλειστό Γυμναστήριο Παραλίας θα επαναλειτουργήσει, διαθέτοντας πλέον ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο αγωνιστικό δάπεδο.
Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι εργασίες ανακαίνισης στα αποδυτήρια και τις τουαλέτες, ενώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί επιπλέον παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση νέου ηλεκτρονικού πίνακα, η συντήρηση των κλιματιστικών και η αντικατάσταση θυρών.
Ο κ. Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών, επισημαίνοντας τη σημαντική αναβάθμιση που συντελείται στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, τόσο σε επίπεδο λειτουργικότητας και υποδομών όσο και σε επίπεδο αισθητικής εικόνας.