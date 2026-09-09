Η Καλαμάτα αποκτά Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Clean Energy Transition της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το HERMES έχει διάρκεια 36 μηνών και αποτελεί ένα σημαντικό ευρωπαϊκό έργο για τον Δήμο Καλαμάτας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε 11 ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά έργα.

Τον δήμαρχο Καλαμάτας εκπροσώπησε στην εναρκτήρια συνάντηση ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλης Παπαευσταθίου. Τον Αναπτυξιακό Οργανισμό “Αειφόρος Πόλη”, ο οποίος υποστηρίζει τεχνικά τον Δήμο Καλαμάτας στο έργο, εκπροσώπησε διαδικτυακά ο κ. Βαγγέλης Μαυροειδής.

Ο κ. Παπαευσταθίου συμμετείχε επίσης στο πάνελ «Τοπική οπτική και προσδοκίες από τους πιλότους του HERMES», στο πλαίσιο της ανοικτής εκδήλωσης Peer-to-Peer Learning που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, παρουσιάζοντας τις ανάγκες της Καλαμάτας και τις προσδοκίες του Δήμου από τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας.

Το HERMES θα δημιουργήσει τρία One-Stop-Shops (OSS) για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, στην Αθήνα, τα Τρίκαλα και την Καλαμάτα. Το συνεργατικό σχήμα του LIFE HERMES συντονίζεται από την SDA και περιλαμβάνει τη Union Internationale de la Propriété Immobilière (UIPI) από το Βέλγιο, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Τρικκαίων, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων, τον Δήμο Καλαμάτας, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμου Καλαμάτας Α.Ε. «Αειφόρος Πόλη», την ΠΕΔΜΕΔΕ – Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και την Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο σχήμα, καθώς φέρνει στο ίδιο τραπέζι Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, τεχνικό και κατασκευαστικό κόσμο και χρηματοπιστωτικό τομέα, καλύπτοντας ουσιαστικά όλη τη διαδρομή από την πρώτη ενημέρωση του πολίτη έως τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση μιας ενεργειακής αναβάθμισης

Στόχος είναι ο πολίτης που θέλει να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του να μη χρειάζεται πλέον να αναζητά μόνος του, σε διαφορετικά σημεία, πληροφορίες για μηχανικούς, τεχνικές λύσεις, επιδοτήσεις, δάνεια, χρηματοδοτικά προγράμματα και απαραίτητες διαδικασίες.

Το One-Stop-Shop θα λειτουργεί ως ένα ενιαίο και αξιόπιστο σημείο πληροφόρησης και καθοδήγησης, συνδέοντας κάτω από μία κεντρική δομή: τους πολίτες και τους ιδιοκτήτες κατοικιών,

μηχανικούς, ενεργειακούς επιθεωρητές και τεχνικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώσεις και φορείς ιδιοκτητών, και τον Δήμο.

Βασικός στόχος είναι η πληροφορία για την ενεργειακή αναβάθμιση να γίνει πιο απλή, πιο προσιτή και πιο αξιόπιστη, ώστε περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να προχωρήσουν από την αρχική σκέψη σε μια πραγματική παρέμβαση στο σπίτι τους.

Η δομή της Καλαμάτας αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική περίπου το 2028, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μία πρόδρομη τοπική υπηρεσία, πριν από την ευρύτερη ανάπτυξη αντίστοιχων μηχανισμών που προβλέπεται να προχωρήσουν τα επόμενα χρόνια μέσω των Περιφερειών.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 50 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Το HERMES δεν περιορίζεται στην ενημέρωση. Έχει ως στόχο να οδηγήσει σε πραγματικές ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών.

Για την Καλαμάτα έχει τεθεί ως ελάχιστος στόχος η υποστήριξη και ολοκλήρωση 50 ενεργειακών αναβαθμίσεων κατοικιών μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, δημιουργώντας παράλληλα τις βάσεις ώστε η υπηρεσία να παραμείνει λειτουργική και να μπορεί στη συνέχεια να εξυπηρετήσει ακόμη περισσότερους πολίτες.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Καλαμάτα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, χαμηλότερους λογαριασμούς, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης τον χειμώνα και κυρίως μεγαλύτερη προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ολοένα συχνότερους καύσωνες.

Παράλληλα, η δημιουργία μιας οργανωμένης τοπικής αγοράς ενεργειακών ανακαινίσεων μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ πολιτών, επαγγελματιών και χρηματοδοτικών φορέων και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο της περιοχής.

Ο Βασίλης Παπαευσταθίου τοποθετήθηκε στην εκδήλωση λέγοντας: «Με το HERMES θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ πρακτικό για τον πολίτη: να δημιουργήσουμε ένα σημείο όπου θα μπορεί να πάρει αξιόπιστη πληροφόρηση και ουσιαστική υποστήριξη για να αναβαθμίσει το σπίτι του, χωρίς να χάνεται ανάμεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες, τεχνικούς και χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας. Αφορά μικρότερους λογαριασμούς, καλύτερη ποιότητα ζωής, προστασία από τη ζέστη και τους καύσωνες και τελικά πιο σύγχρονες και ανθεκτικές κατοικίες. Με το HERMES συνδέουμε πολίτες, τεχνικό κόσμο, τράπεζες, φορείς ιδιοκτητών και Δήμο σε μία κοινή δομή, ώστε η μετάβαση από την πληροφορία στην πραγματική επένδυση να γίνει πιο απλή. Είναι ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο μας: καλύτερα σπίτια, ισχυρότερες γειτονιές και μια Καλαμάτα που παραμένει πραγματικά πόλη για να ζεις».

Το έργο HERMES συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος LIFE Clean Energy Transition, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας υποστηρίζεται τεχνικά στην υλοποίησή του από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αειφόρος Πόλη».