Πρόταση χρηματοδότησης του παλιού Γυμνασίου Πύλου

Ακόμα, ενέκρινε: Την αποδοχή των όρων της σχετικής πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών. Την κάλυψη του επιπλέον ποσού που θα προκύψει μετά την απόφαση ένταξης του υπουργείου Εσωτερικών, από ιδίους πόρους του Δήμου. Τον πλήρη φάκελο υποβολής δικαιολογητικών, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση. Την εξουσιοδότηση του δημάρχου Παναγιώτη Καρβέλα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται και προβλέπεται για την συμμετοχή και υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Αυγούστου ανακοινώθηκε η έκδοση της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, από το υπουργείο Εσωτερικών, για το έργο “Επανάχρηση του κτηρίου του Παλαιού Γυμνασίου Πύλου – Πολιτιστικό Κέντρο Πύλου «Κωνσταντίνος Σαμαράς»”, προϋπολογισμού 2.850.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πύλου – Νέστορος πρόκειται “για ένα έργο με ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία, το οποίο μετατρέπει ένα εμβληματικό κτήριο της Πύλου σε έναν σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού και δημιουργίας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τους δημότες και τους επισκέπτες”.