Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης: Πρόταση χρηματοδότησης για το ρέμα Ρύακας

Την υποβολή πρότασης για το έργο διευθέτησης ρέματος Ρύακας πριν το Σχέδιο Πόλης Μεσσήνης, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ, στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος”, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο που θα χρειαστεί στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης κι ενέκρινε τη “δέσμευση του Δήμου, ως κύριου του έργου, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων και μηχανισμών για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης της πράξης”.

Οπως αναφέρεται στο εισηγητικό σημείωμα της απόφασης, “οι σχετικές παρεμβάσεις, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, δύναται να αφορούν στα εξής: α) Οριοθετήσεις ποταμών και χειμάρρων. β) Αντικατάσταση, ενίσχυση και συμπλήρωση των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης ομβρίων υδάτων στους διαθέσιμους αποδέκτες). γ) Κατασκευή/αναβάθμιση των πλακοσκεπών αγωγών, ρεμάτων, χειμάρρων και συνοδών έργων. δ) Διευθετήσεις ποταμών/χειμάρρων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους, την προστασία της κοίτης”.