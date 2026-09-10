Συμμετοχή Βασιλόπουλου στην Ετήσια Γ.Σ. της ΕΕΤΑΑ - Συζήτηση για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και προσβασιμότητα

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) συμμετείχε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης, τέθηκαν επί τάπητος κομβικής σημασίας ζητήματα για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, συζητήθηκε η εύρυθμη λειτουργία και η αναβάθμιση των Βρεφονηπιακών Σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) καθώς και των ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Επίσης, τα προγράμματα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και η προοπτική επέκτασής τους για την περαιτέρω στήριξη των οικογενειών καθώς και η βελτίωση και εξασφάλιση της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας.

Σημειώνεται ότι κατά τις εργασίες της Συνέλευσης τέθηκε το πλαίσιο διαλόγου αναφορικά με το όραμα και τον στρατηγικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Εταιρεία την «επόμενη μέρα», ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση και τη συνολική δραστηριοποίηση της ΕΕΤΑΑ καθώς στόχος είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική υποστήριξη της λειτουργίας των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, οι οποίες με τη σειρά τους ενισχύουν το έργο και τη δράση του συνόλου των Δήμων της χώρας.