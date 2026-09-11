Στο επίκεντρο Καραμπογιάς, Κερεζένια και Μικρή Μαντίνεια: Επιτακτική η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων

Η ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς άλλες καθυστερήσεις οι διαδικασίες οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων του Δήμου Καλαμάτας βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αφορμή τη θετική γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος Μαζιά, στην περιοχή του Πηδήματος.

Το θέμα, ωστόσο, λειτούργησε ως αφετηρία για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε άλλα ρέματα, με την αντιπολίτευση να θέτει επιτακτικά ζητήματα ασφάλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας αλλά και προτεραιοτήτων στον σχεδιασμό των σχετικών έργων.

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφορά τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος Μαζιά στην περιοχή Πηδήματος. Η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί προβλεπόμενο στάδιο της διαδικασίας για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων. Ο σχετικός φάκελος είχε διαβιβαστεί στον Δήμο από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ η μελέτη καθορισμού των οριογραμμών εγκρίθηκε στις 4 Μαρτίου 2026. Τα σχετικά οριζοντιογραφικά διαγράμματα είχαν αναρτηθεί από τον Δήμο στις 8 Απριλίου.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά στον καθορισμό των οριογραμμών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης, πέντε από τα οποία περιλαμβάνονται στον σχετικό φάκελο.

Η μελέτη συνδέεται με το ευρύτερο πλέγμα συμπληρωματικών εργασιών για την αποκατάσταση της μειωμένης παροχετευτικότητας των αποδεκτών ομβρίων στην περιοχή του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα. Στη γενική οριζοντιογραφία των έργων αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις με ανοικτές διατομές σκυροδέματος, συρματοκιβώτια, νέα ή αναβαθμισμένα τεχνικά έργα, έργα συγκράτησης φερτών υλών και βελτιώσεις υφιστάμενων αποστραγγιστικών τάφρων.

Παράλληλα, στη μελέτη αποτυπώνεται λεκάνη απορροής 41,89 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ η περιοχή περιλαμβάνεται σε ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, την εκκρεμότητα με το ρέμα Καραμπογιά έφερε στη συζήτηση ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, υπενθυμίζοντας ότι το ζήτημα είχε απασχολήσει και πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο. Έθεσε εκ νέου την ανάγκη να επιταχυνθεί η οριοθέτησή του και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να εντείνει τις πιέσεις προς το αρμόδιο υπουργείο και τον Μορέα, ώστε η σχετική διαδικασία να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

Στην έκταση της οριοθέτησης του Μαζιά στάθηκε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δημήτρης Οικονομάκος, χαρακτηρίζοντάς την «δειλό βήμα», καθώς αφορά, όπως σημείωσε, μόνο ένα τμήμα του ρέματος και όχι το σύνολό του.

Έθεσε παράλληλα θέμα προτεραιοτήτων στις παρεμβάσεις που προωθούνται, υποστηρίζοντας ότι προχωρούν κυρίως οι οριοθετήσεις που συνδέονται με τον Μορέα, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά ζητήματα.

Συνέδεσε μάλιστα τη συζήτηση με την εμπειρία της μεγάλης πλημμύρας πριν από δέκα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι στο διάστημα που μεσολάβησε δεν υπήρξε η απαιτούμενη βελτίωση. Ως χαρακτηριστική περίπτωση ανέφερε το ρέμα Κερεζένια, όπου το ανάντη τμήμα έχει διευθετηθεί, ενώ το κατάντη παραμένει στην παλαιά του κατάσταση. Κατά τον ίδιο, αυτό δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο σε ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο, καθώς το κάτω τμήμα θα πρέπει να δεχθεί νερά μεγαλύτερου όγκου και ταχύτητας.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία θα προχωρήσει και για τον Καραμπογιά.

Όπως εξήγησε, τόσο το ρέμα Κερεζένια όσο και το ρέμα Μαζιά βρίσκονταν εξαρχής σε πιο ώριμο μελετητικό στάδιο και γι' αυτό οι διαδικασίες τους προηγήθηκαν. Τόνισε, ωστόσο, ότι αντίστοιχη πορεία προβλέπεται να ακολουθηθεί και για τον Καραμπογιά στο πλαίσιο του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής.

Συμπληρωματικά, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης ανέφερε ότι στην περίπτωση του Καραμπογιά έχει ήδη ολοκληρωθεί το στάδιο της οριοθέτησης και πλέον η υπόθεση περνά στην εκπόνηση της οριστικής μελέτης, δίνοντας έτσι μια εικόνα της επόμενης φάσης για το έργο.

Στη συζήτηση παρενέβη και η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου, αναφερόμενη στο ρέμα της Μικρής Μαντίνειας. Όπως σημείωσε, και εκεί η διαδικασία κινείται σε αντίστοιχη κατεύθυνση, με επόμενο κρίσιμο βήμα την οριοθέτηση του ρέματος, προκειμένου στη συνέχεια να μπορέσει να προχωρήσει η πολεοδομική μελέτη της περιοχής.

Στον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή χειρίζεται τις διαφορετικές υποθέσεις των ρεμάτων εστίασε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, κατηγορώντας τη για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και για πελατειακή νοοτροπία.

Τ.Αν.