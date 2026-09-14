Τα θέματα της συνεδρίασης λογοδοσίας του Δήμου Καλαμάτας

Εννέα θέματα με σχετικές ερωτήσεις κατατέθηκαν από συμβούλους της μειοψηφίας, τα οποία αφορούν σημαντικά θέματα του δήμου, προκειμένου να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη λογοδοσία της για το τετράμηνο Μαΐου – Αυγούστου 2026, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 3 μετά το μεσημέρι, στην “Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη” στο ιστορικό Δημαρχείο.

Τα 9 θέματα που κατατέθηκαν από δημοτικούς συμβούλους, είναι:

1) Του Δημήτρη Οικονομάκου: “Οι υπερβολικές χρεώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ σε πολλούς λογαριασμούς δημοτών και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αποκατάσταση ζημιών σε αγωγούς σε πολλές περιοχές της Καλαμάτας.

2) Της Χριστίνας – Ελευθερίας Καντζιλιέρη: “Καθυστέρηση στην υλοποίηση της μόνιμης πεζοδρόμησης δρόμων του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας – Ενα πάγιο και δίκαιο αίτημα των επαγγελματιών της περιοχής.

3) Του Βασίλη Κανάκη: “Ειδικά σχολεία – τα παιδιά αυξάνονται, οι χώροι δεν επαρκούν”.

4) Του Δημήτρη Φαββατά: “Μετεγκατάσταση Ρομά από την Αγία Τριάδα στην Μπιρμπίτα: Χρονοδιάγραμμα, διαδικασία, διασφάλιση νομιμότητας και ομαλής μετεγκατάστασης”.

5) Της Ευγενίας Κούβελα – Κάτσαρη: “Αναγνωρίζεται από όλους η τεράστια σημασία της ανασκαφικής προσπάθειας που γίνεται στην Αρχαία Θουρία. Η πρόσβαση όμως στον αρχαιολογικό χώρο είναι το βασικότερο για τη ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και του Δήμου μας. Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει μέχρι τώρα για το σημαντικό αυτό ζήτημα;”.

6) Του Βασίλη Τζαμουράνη: “Πρόσφατα εγκαινιάστηκε το κοινοτικό γραφείο στο Ασπρόχωμα μετά παρέλευση 7 και πλέον ετών. α) Το έργο έχει παραληφθεί από την επιτροπή παραλαβής και πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση; β) Ποιο είναι το τελικό κόστος του έργου και ποιες οι επιμέρους δαπάνες των φάσεων κατασκευής του; γ) Υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, διεκδικήσεις ή άλλες αξιώσεις αναφορικά με την εκτέλεση του έργου; δ) Εχουν ληφθεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις για τη λειτουργία του κτηρίου και ως χώρος συνάθροισης κοινού;”.

7) Του Κώστα Τσαπόγα: “Η κακή κατάσταση που υπάρχει σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία της πόλης μας λόγω έλλειψης συντήρησης – ασφαλτόστρωσης (εκτός αυτών που έχουν γίνει πρόσφατα αναπλάσεις) και μετά τις εργασίες των εταιρειών οπτικών ινών, δημιουργούν αίσθημα αγανάκτησης, δυσφορίας και οργής στους οδηγούς συνδημότες μας αλλά και στους πολίτες γενικώς. Πότε έχετε σκοπό να συντηρήσετε αυτό το τόσο παραμελημένο οδικό δίκτυο της πόλης μας;

8) Του Σπύρου Χανδρινού: “ΔΕΥΑΚ: Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και όχι εισπρακτικός μηχανισμός – Η ακριβή τιμολόγηση, οι οφειλές και οι αυστηρές συνέπειες για τους πολίτες, οι ρυθμίσεις χρεών και η ανάγκη για ουσιαστικό κοινωνικό πρόσημο και προστασία των οικονομικά ευάλωτων δημοτών της Καλαμάτας.

9) Του Γιώργου Σωφρονά: “Φάρις: Ορισμός καλλιτεχνικών διευθυντών. Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Αξιολόγηση. Λογοδοσία”.