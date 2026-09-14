European Steps Challenge: Η Καλαμάτα καλεί τους πολίτες να περπατήσουν για την πόλη τους

Στο European Steps Challenge συμμετέχει φέτος ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, καλώντας τους πολίτες να καταγράψουν τα καθημερινά τους βήματα και να συμβάλουν στη συνολική επίδοση της πόλης.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία διοργανώνεται από το EIT Urban Mobility, σε συνεργασία με την εφαρμογή Walk15 και με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πεζών (IFP), με στόχο την ενθάρρυνση του περπατήματος και της ενεργής μετακίνησης στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Η καταμέτρηση των βημάτων θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ με την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας θα ανακοινωθούν οι πόλεις που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις.

Η Καλαμάτα συμμετέχει στην πρόκληση αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν φιλική προς το περπάτημα, όπως το επίπεδο ανάγλυφο και η παραλιακή ζώνη της Ναυαρίνου.

Μέσα από τη δράση, ο Δήμος επιδιώκει να ενθαρρύνει τους κατοίκους να περιορίσουν, όπου είναι δυνατόν, τη χρήση του αυτοκινήτου και να επιλέξουν περισσότερο το περπάτημα στις καθημερινές τους μετακινήσεις, στο πλαίσιο των δράσεων για την ενεργή κινητικότητα και την κλιματική ουδετερότητα.

Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται μέσω της δωρεάν εφαρμογής Walk15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή, να εγγραφούν στην πρόκληση που αφορά την Καλαμάτα και στη συνέχεια τα βήματά τους να προσμετρώνται αυτόματα στο συνολικό αποτέλεσμα της πόλης.

Όσο περισσότεροι κάτοικοι συμμετέχουν και περπατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τόσο περισσότερα βήματα συγκεντρώνει η Καλαμάτα στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη.

Ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα σε πολίτες, συλλόγους και φορείς της πόλης να συμμετάσχουν στη δράση, καταγράφοντας τα βήματά τους από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Σύνδεσμοι:

Λήψη εφαρμογής Walk15: εδώ.

Εγγραφή στην πρόκληση: εδώ.