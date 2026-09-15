Στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας η διοίκηση των οκτώ κληροδοτημάτων

Στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ανατίθεται πλέον η διοίκηση και διαχείριση των κληροδοτημάτων που διαθέτει ο Δήμος, έπειτα από την ψήφιση της σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει συνολικά οκτώ Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματα). Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, στις συστατικές πράξεις –τις σχετικές διαθήκες– δεν έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένα όργανα διοίκησής τους.

Η ανάγκη ορισμού διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να μπορεί να εκπληρώνεται ο κοινωφελής σκοπός για τον οποίο έχει συσταθεί το κάθε κληροδότημα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις αντίστοιχες συστατικές πράξεις.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, περιουσία που έχει διατεθεί σε έναν οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης για συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς να έχει προβλεφθεί ξεχωριστός τρόπος διοίκησης, αποτελεί διακριτό κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης και πρέπει να διαχειρίζεται χωριστά από την υπόλοιπη περιουσία του νομικού προσώπου.

Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική υπηρεσία εισηγήθηκε η ίδια η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας να αποτελέσει τη Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των κληροδοτημάτων, ως το αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη διοικητική λειτουργία του Δήμου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η απόφαση δημιουργεί πλέον σαφές διοικητικό πλαίσιο για τη λειτουργία των οκτώ κληροδοτημάτων, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις για τη διαχείριση της περιουσίας τους και, κυρίως, για την υλοποίηση των σκοπών για τους οποίους οι περιουσίες αυτές είχαν διατεθεί στον Δήμο Καλαμάτας.

Τ.Αν.