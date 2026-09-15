Παράταση για το έργο αγροτικής οδοποιίας στην Καλαμάτα

Με παράταση έως τις 2 Νοεμβρίου συνεχίζεται το έργο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας», μετά τη σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Το έργο βρίσκεται σε ποσοστό υλοποίησης περίπου 60%, ενώ το τελευταίο διάστημα οι εργασίες έχουν επικεντρωθεί σε ασφαλτοστρώσεις σε περιοχές του Δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί ασφαλτοστρώσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 12.700 τ.μ., μαζί με τις απαιτούμενες εργασίες υπόβασης και ασφαλτικών στρώσεων, καθώς και τσιμεντοστρώσεις συνολικής ποσότητας περίπου 1.400 κυβικών μέτρων.

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση των γεωργικών μηχανημάτων, να μειωθεί το κόστος μεταφοράς των προϊόντων και να καταστεί ασφαλέστερη και ταχύτερη η διακίνηση ευπαθών προϊόντων. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των δρόμων, οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις και μικρά τεχνικά έργα.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε από τη διοικητική διαδικασία για την πρόσθετη πράξη της δανειακής σύμβασης, της υπολειτουργίας των συνεργείων κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών Ιουλίου και Αυγούστου, αλλά και της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγήθηκε έτσι παράταση κατά 63 ημερολογιακές ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατά τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος σημείωσε ότι το έργο εξελίσσεται ικανοποιητικά, επισημαίνοντας ότι αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις. Όπως ανέφερε, εργασίες πραγματοποιήθηκαν χθες στον Άρι, ενώ τις προηγούμενες ημέρες συνεργεία εργάστηκαν στο Πήδημα.

Άλλωστε, στην αίτηση του αναδόχου γίνεται ειδική αναφορά στην ανάγκη πρόσθετων ασφαλτοστρώσεων σε Πήδημα, Άρι, Ανεμόμυλο και Αλώνια, οι οποίες προέκυψαν μετά από αυτοψίες της επίβλεψης και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και θα πρέπει να ενταχθούν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης έθεσε το ζήτημα της κατάστασης του παλιού κεντρικού δρόμου της Βέργας, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν δρόμο που χρειάζεται ανανέωση και από τον οποίο, όπως ανέφερε, διεξάγεται σημαντικός κυκλοφοριακός φόρτος.

Τ.Αν.