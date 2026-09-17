Ο Δήμος Καλαμάτας στο CIVITAS Forum 2026 - Στο επίκεντρο η βιώσιμη κινητικότητα, η προσβασιμότητα και οι κλιματικά ουδέτερες πόλεις

Στις εργασίες του CIVITAS Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμάτας, με τον αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλη Παπαευσταθίου, ο οποίος εκπροσώπησε τον δήμαρχο Καλαμάτας.

Η παρουσία της Καλαμάτας στη διοργάνωση εντάσσεται στον σχεδιασμό της πόλης για τη μετάβαση σε ένα περισσότερο βιώσιμο και προσβάσιμο μοντέλο μετακινήσεων, αλλά και στον ευρύτερο στόχο για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.

Οι δράσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με την Ημέρα Ελληνικών Πόλεων, την ελληνόφωνη παράλληλη διοργάνωση του CIVITAS Forum. Εκπρόσωποι Δήμων, θεσμικών και επιστημονικών φορέων και στελέχη της αγοράς συζήτησαν τρόπους με τους οποίους οι πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας μπορούν να μεταφραστούν σε ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων η προσβασιμότητα, η οδική ασφάλεια, το ποδήλατο και η ενεργή μετακίνηση, οι δημόσιες συγκοινωνίες, οι νέες υπηρεσίες κινητικότητας αλλά και η εφαρμογή του νέου ΚΟΚ.

Κοινός παρονομαστής των συζητήσεων ήταν ότι η βιώσιμη κινητικότητα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα έργα. Προϋποθέτει έναν συνολικότερο επανασχεδιασμό της πόλης, με περισσότερο χώρο και καλύτερες υποδομές για τον πεζό, τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα, το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία.

Τουρισμός και μετακινήσεις στο επίκεντρο

Ο Βασίλης Παπαευσταθίου συμμετείχε επίσης στο Politicians Exchange Forum (PEF) του CIVITAS, όπου αιρετοί από ευρωπαϊκές πόλεις, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωποι του κλάδου των μεταφορών αντάλλαξαν εμπειρίες και πρακτικές.

Ένα από τα βασικά θέματα ήταν φέτος η σύνδεση της βιώσιμης κινητικότητας με τον τουρισμό. Οι αυξημένες τουριστικές ροές δημιουργούν νέες ανάγκες για τις πόλεις, τόσο ως προς τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις πολυτροπικές μετακινήσεις όσο και ως προς τη στάθμευση και τη διαχείριση του διαθέσιμου δημόσιου χώρου.

Στις εργασίες του Forum συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απόστολος Τζιτζικώστας, μαζί με εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών, Δήμων, ερευνητικών οργανισμών και φορέων της αγοράς.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην ανάπτυξη του ποδηλάτου και της ενεργής κινητικότητας, στη σχέση τουρισμού και μεταφορών, αλλά και στην ανάγκη οι πόλεις να βρίσκουν ισορροπία ανάμεσα στην εύκολη πρόσβαση, την κυκλοφορία, τη στάθμευση και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Για τον Δήμο Καλαμάτας, η συμμετοχή στο CIVITAS Forum αποτέλεσε παράλληλα ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επαφές με ευρωπαϊκές πόλεις και δίκτυα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της καθαρής κινητικότητας, της ποδηλασίας, των δημόσιων συγκοινωνιών, της οδικής ασφάλειας και των νέων τεχνολογιών στις μεταφορές.

Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού της Καλαμάτας για «μια πόλη για να ζεις», με στόχο μια πόλη ασφαλέστερη, καθαρότερη και περισσότερο προσβάσιμη, όπου οι πολίτες διαθέτουν περισσότερες πραγματικές επιλογές για τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Το ζητούμενο πλέον είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και οι καλές πρακτικές να περάσουν από τον σχεδιασμό στην πράξη, με παρεμβάσεις που θα γίνονται ορατές στον δρόμο και στην καθημερινότητα των κατοίκων.