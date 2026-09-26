Αποκαλυπτήρια ιστορικού μνημείου στην Αρτεμισία

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας, η Δημοτική Κοινότητα Αρτεμισίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρτεμισίας, με στόχο την ανάδειξη μιας σημαντικής σελίδας της τοπικής και εθνικής ιστορίας.

Το μνημείο έχει τη μορφή ανοικτού βιβλίου, είναι κατασκευασμένο από ολόλευκο μάρμαρο Διονύσου και φέρει χαραγμένο το κείμενο της Διακήρυξης της 14ης Ιουνίου 1822, καθώς και τα ονόματα των οπλαρχηγών της περιοχής. Μέσα από το έργο αναδεικνύεται η εθνική και στρατηγική συμβολή των Πισινών Χωριών του Μυστρά κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης.

Το μνημείο αποτελεί δωρεά του ομογενούς δικηγόρου στις ΗΠΑ Παναγιώτη Β. Λαθούρη, στη μνήμη των γονέων του, Βασιλείου Π. Λαθούρη και Γεωργίας Π. Χανδρινού.

Η προσέλευση των επισήμων και των προσκεκλημένων θα ξεκινήσει στις 5.45 μ.μ., ενώ στις 6 μ.μ. θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Στις 6.15 μ.μ. θα ακολουθήσουν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον δωρητή Παναγιώτη Β. Λαθούρη και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αρτεμισίας Παναγιώτη Διονυσόπουλο.

Στις 6.20 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων και στις 6.30 μ.μ. θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ θα ακολουθήσει η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στις 6.35 μ.μ. θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο δήμαρχος Καλαμάτας, ο δωρητής Παναγιώτης Β. Λαθούρης και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισίας Παναγιώτης Βασιλάκης.

Στις 6.50 μ.μ. τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο σμήναρχος ε.α. Ηλίας Λάζαρος, με θέμα την ιστορική σημασία της Διακήρυξης των Πισινών Χωριών του Μυστρά της 14ης Ιουνίου 1822.

Η εκδήλωση θα συνεχιστεί στις 7 μ.μ. με την ανάγνωση της Ιστορικής Διακήρυξης και το προσκλητήριο των ηρώων, ενώ η τελετή θα ολοκληρωθεί στις 7.05 μ.μ.. Αμέσως μετά θα προσφερθεί παραδοσιακό κέρασμα στην πλατεία του χωριού.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβει ο Παναγιώτης Λύρας, πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας.