Πυρά Ερντογάν για Νετανιάχου: “Οι εγκληματίες πολέμου ανήκουν στις δικαστικές αίθουσες, όχι στο βήμα του ΟΗΕ”

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι “εγκληματίες πολέμου δεν έχουν θέση στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά στις δικαστικές αίθουσες, όπου θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους”.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε το Σάββατο ότι οι «εγκληματίες πολέμου» δεν έχουν θέση στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά στις δικαστικές αίθουσες, όπου θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, σε μία έμμεση αναφορά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Οι εγκληματίες πολέμου ανήκουν όχι στο βήμα του ΟΗΕ, αλλά στις αίθουσες των δικαστηρίων, όπου θα απαντήσουν για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει και το αίμα που έχουν χύσει», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την ομιλία του στην τελετή λήξης της 21ης Διεθνούς Έκθεσης Εμπορίου MUSIAD EXPO και του 29ου Διεθνούς Επιχειρηματικού Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδει το Anadolu.

Ο Ερντογάν προειδοποίησε ότι, εάν όσοι διαπράττουν γενοκτονίες δεν λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης και της Ιστορίας, «οι ίδιες θηριωδίες θα επαναληφθούν».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξη της Άγκυρας στους Παλαιστινίους, σημειώνοντας πως «ο παλαιστινιακός λαός δεν είναι μόνος ούτε εγκαταλελειμμένος».

«Τα αδέλφια μας στη Γάζα δεν είναι μόνοι στον αγώνα τους για δικαιώματα και δικαιοσύνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «στο μέτρο των δυνατοτήτων της, να λέει την αλήθεια και να είναι η φωνή των καταπιεσμένων».

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν υποστήριξε επίσης ότι η περιοχή με επίκεντρο την Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «καταιγίδα κρίσεων», ενώ το παγκόσμιο σύστημα, όπως είπε, αντιμετωπίζει αδιέξοδο σε ζητήματα «νομιμοποίησης, εκπροσώπησης και δικαιοσύνης».

Πηγή: news247.gr