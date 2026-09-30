Ο Δήμος Μεσσήνης υπέρ του προαστιακού σιδηρόδρομου

Αυτό τόνισε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, ενημερώνοντας χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, μετά από πίεση του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου του νομού.

Ο δήμαρχος παρατήρησε ότι το υπουργείο αποδέχθηκε την ανάγκη εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία, αναφέροντας πως ιδιώτες θα δαπανήσουν χρήματα για τη μελέτη.

Επισήμανε ότι είναι σε αρχικό στάδιο το ζήτημα της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου, πως πρέπει να δούμε κάτω από ποιο καθεστώς και μοντέλο θα επαναλειτουργήσει, γιατί δεν θα είναι από το κράτος, όπως γνωρίζαμε παλιά.

Ο κ. Αθανασόπουλος διαβεβαίωσε ότι θα αποκατασταθεί η γραμμή στη διαδρομή Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, στα σημεία που έχει αφαιρεθεί, καθώς είναι υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας (του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος - Μεθώνη να την καταστήσει απόλυτα λειτουργική, ξεκαθαρίζοντας ότι ο σιδηρόδρομος στην περιοχή μας είναι υπό αναστολή, δεν έχει καταργηθεί.

Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε για τη στήριξη της επαναλειτουργίας του τρένου από τον Δήμο, σημειώνοντας ότι “είναι μέσο περιβαλλοντικό, με οικονομικές, κοινωνικές, τουριστικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, εφόσον λειτουργήσει με σύγχρονο τρόπο”.

* Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος δήλωσε ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει πολύ το ζήτημα του σιδηροδρόμου, έθεσε το θέμα της διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Καλαμάτας και ρώτησε τον δήμαρχο τι γίνεται με τον σταθμό του ΟΣΕ στη Μεσσήνη, αν διεκδικήθηκε από τον Δήμο και το σκέφτεται να κάνει γι’ αυτό.

Ο κ. Αθανασόπουλος απάντησε ότι η διεκδίκηση του σταθμού “θα ήταν αντίθετο σε αυτό που επιδιώκουμε. Εμείς παλεύουμε για την επαναλειτουργία της γραμμής”.

Γ.Σ.