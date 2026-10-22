Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι και την Κυριακή 25/10, μέρα κατά την οποία θα αλλάξει η ώρα σε χειμερινή, χαρίζοντάς μας εξήντα λεπτά επιπλέον ύπνου.

Συγκεκριμένα, οι δείκτες των ρολογιών στις 4:00 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου θα γυρίσουν στις 3:00.

Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης για την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας.



Στη δημοσιότητα έχει δοθεί η ανακοίνωση από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για την αλλαγή ώρας 2026 σε χειμερινή. Αναλυτικά αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».