28η Οκτωβρίου: Ελεύθερη είσοδος σε μνημεία - μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους

Επίσκεψη στα μουσεία, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους χωρίς να έχετε την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε, ανήμερα της Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου, οπότε θα είναι ελεύθερη η είσοδος στους χώρους.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία θα είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.





Εκτός από την 28η Οκτωβρίου, ελεύθερη είσοδος προβλέπεται:

6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου.

Το Μουσείο της Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη. Εντούτοις, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, η είσοδος στο Μουσείο Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες.