Εκατοντάδες επισκέπτες στην αγορά τοπικών προϊόντων στο Λαδά

Εκατοντάδες φίλοι του Ταϋγέτου επισκέφθηκαν την Κοινότητα Λαδά, το πρωί της Κυριακής ψώνισαν τοπικά προϊόντα του χωριού και της περιοχής και διασκέδασαν, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, την Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο απανταχού Λαδαίων.