Εκατοντάδες επισκέπτες στην αγορά τοπικών προϊόντων στο Λαδά

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν ρίγανη, κάστανα, πατάτες, χειροποίητα ζυμαρικά, μέλι, ψωμί ζυμωτό κ.ά. Σημειώνεται ότι στην πλατεία του Λαδά στήθηκε παραδοσιακό γλέντι από την Τοπική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Λαδαίων, με ζωντανή μουσική.
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 20:42
Εκατοντάδες επισκέπτες στην αγορά τοπικών προϊόντων στο ΛαδάΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εκατοντάδες φίλοι του Ταϋγέτου επισκέφθηκαν την Κοινότητα Λαδά, το πρωί της Κυριακής ψώνισαν τοπικά προϊόντα του χωριού και της περιοχής και διασκέδασαν, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, την Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο απανταχού Λαδαίων.
Κατηγορία Δήμοι