Συνάντηση για το νέο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, στο Δημαρχείο Δυτικής Μάνης στην Καρδαμύλη, με θέμα την ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της προέδρου του Σώματος Σωτηρίας Κολοκοτρώνη.