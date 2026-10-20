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Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 21:04

Συνάντηση για το νέο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης

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Συνάντηση για το νέο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης

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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, στο Δημαρχείο Δυτικής Μάνης στην Καρδαμύλη, με θέμα την ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της προέδρου του Σώματος Σωτηρίας Κολοκοτρώνη.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και υπέβαλλαν τις προτάσεις τους, οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας Γιώργος Κωστέας και Διακουμής Κυβέλος, καθώς και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Λούζης.

Κατηγορία Δήμοι
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