Mε 15 νέα οχήματα και μηχανήματα ενισχύθηκε ο στόλος του Δήμου Καλαμάτας

Ενισχύθηκε ο στόλος του Δήμου Καλαμάτας με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, με 15 νέα οχήματα και μηχανήματα, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας μέσω leasing, για καλύτερες υπηρεσίες στην καθημερινότητα των πολιτών.

Χθες Παρασκευή, στις εγκαταστάσεις των συνεργείων του Δήμου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των νέων μηχανημάτων που παρελήφθησαν και εντάσσονται στον δημοτικό στόλο. Πρόκειται για δύο γερανούς, έναν 7 τόνων και έναν 15 τόνων, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων, καθώς και για ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο συνόδευαν οι αντιδήμαρχοι Αναστάσιος Σκοπετέας και Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, η διευθύντρια της Διεύθυνσης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Αγγελική Μπουμποπούλου, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ανανέωσης και ενίσχυσης του στόλου του Δήμου Καλαμάτας. Μέσω της διαδικασίας leasing αποκτήθηκαν συνολικά 15 οχήματα και μηχανήματα, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής και να βελτιώσουν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου.

Στον νέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά τρία απορριμματοφόρα, επτά σύγχρονα αγροτικά οχήματα, δύο σάρωθρα, ένα τετράτροχο και ένα εξάτροχο μηχάνημα, ένα σκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB και οι δύο γερανοί.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος σημείωσε: “Με τη σημερινή παραλαβή των δύο γερανών ολοκληρώνεται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανανέωσης και ενίσχυσης του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμάτας. Μέσω της διαδικασίας leasing αποκτήσαμε συνολικά 15 σύγχρονα οχήματα και μηχανήματα, τα οποία ενισχύουν σημαντικά την επιχειρησιακή μας δυνατότητα και μας επιτρέπουν να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας.

Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, όπως η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες. Παράλληλα, ενισχύουμε την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων μας και περιορίζουμε σημαντικά το λειτουργικό κόστος του Δήμου.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διευθύντρια Απορριμμάτων και Οχημάτων,Αγγελική Μπουμποπούλου, την πρώην διευθύντρια Κοκκωνία Γιαννοπούλου, που είχε την ευθύνη της διαγωνιστικής διαδικασίας και όλα τα υπηρεσιακά στελέχη και τους αντιδημάρχους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα σύνθετης και απαιτητικής διαδικασίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη αρκετοί Δήμοι από όλη την Ελλάδα απευθύνονται στις Υπηρεσίες μας, προκειμένου να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν την εμπειρία του Δήμου Καλαμάτας για αντίστοιχες διαδικασίες προμήθειας.

Με τον νέο εξοπλισμό ενισχύουμε την επιχειρησιακή ικανότητα του Δήμου και αποκτούμε μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή μας λειτουργία. Ταυτόχρονα, έχοντας έναν σύγχρονο και αξιόμαχο στόλο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερα μηχανήματα και σε περιοχές της περιφέρειας, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλη την έκταση του Δήμου”.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστ. Σκοπετέας επισήμανε:

“Μεγάλη μέρα σήμερα για τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των τελευταίων δύο οχημάτων. Γίνεται μια ολική ανανέωση του στόλου στον Δήμο. Η ανανέωση, προφανώς, θα διευκολύνει το έργο των εργαζομένων μας, ταυτόχρονα, θα μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες προς τους συνδημότες μας. Γίνεται ένα ακόμα βήμα για μία Καλαμάτα πιο λειτουργική, πιο καθαρή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη”.