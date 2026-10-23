Το ποιοτικό προϊόν στοιχίζει και πρέπει να πληρώνεται

Η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - Τυποποιητών - Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ) ζητά από τους παραγωγούς ελιάς Καλαμών να λάβουν μέτρα προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα, κυρίως στον χρωματισμό του ελαιοκάρπου, καθώς και προσβολές από γλοιοσπόριο και δάκο. Ενόψει της έναρξης της νέας συγκομιδής, η Ένωση τονίζει ότι καθοριστική σημασία έχει η συλλογή του καρπού στο κατάλληλο στάδιο ωρίμασης. Η παρουσία άχρωμων και πράσινων καρπών υποβαθμίζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος, επηρεάζοντας άμεσα την εμπορική αξία και την τιμή διάθεσής του.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση μεταβιβάζει στους παραγωγούς την ευθύνη της ποιοτικής υποβάθμισης του προϊόντος και βέβαια το οικονομικό κόστος. Να σημειώσουμε εδώ ότι τόσο οι προσβολές από γλοιοσπόριο και δάκο όσο -πολύ περισσότερο- η παρουσία άχρωμων και πράσινων ελιών μπορούν να αντιμετωπιστούν στη φάση της διαλογής και της παραλαβής. Οι έμποροι όμως δεν θέλουν να αναλάβουν το κόστος της διαλογής, μετακυλώντας και αυτό στους παραγωγούς. Με λίγα λόγια, οι παραγωγοί, εκτός από τους ψεκασμούς και το οικονομικό κόστος που αυτό συνεπάγεται, θα πρέπει να αυξήσουν και τα «χέρια» συγκομιδής προκειμένου να μειωθούν οι άχρωμες και πράσινες ελιές.

Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι ποια θα πρέπει να είναι η τιμή του προϊόντος προκειμένου ο παραγωγός να μπει στη διαδικασία συγκομιδής. Σε μια εποχή που τα εργατικά χέρια είναι ελάχιστα και το κόστος συγκομιδής στα ύψη, το να πετάγεται το «μπαλάκι» στον παραγωγό για την κάλυψη των πάντων θα πρέπει να ανταποκρίνεται και σε μια αντίστοιχη τιμή. Όπως οι τυποποιητές δεν θέλουν «φύρα» για να διασφαλίσουν το κέρδος τους, έτσι και οι παραγωγοί δεν θέλουν αυξημένο κοστολόγιο στην παραγωγή για να έχουν κέρδος.

Οι ελιές Καλαμών έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα και έχουν απωλέσει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Η απόφαση για το ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» ήταν καταστροφική για την περιοχή, αλλά και για όσους νόμιζαν πως η ποικιλία και μόνο αρκούσε για να κατακτηθούν οι αγορές. Το εμπορικό πλεονέκτημα τελικά δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγματα και έχουμε τώρα την αναζήτηση άλλοθι για το διαφαινόμενο ναυάγιο.

Η Καλαμάτα και η ευρύτερη περιοχή είναι το μεγάλο θύμα αυτής της υπόθεσης, και η πολιτική ευθύνη ανήκει σε όσους συντέλεσαν στο να χαθεί ένα προϊόν ταυτισμένο με το όνομα και την ιστορία της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, και για να σταματήσει το γαϊτανάκι της μεταβίβασης ευθυνών, το ποιοτικό προϊόν για να παραχθεί χρειάζεται και την αντίστοιχη τιμή.

panagopg@gmail.com