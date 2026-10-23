«Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο» παρουσιάζει ο Πάνος Σόμπολος στην Καλαμάτα

Το βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο», από τις εκδόσεις "Πατάκη", θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, στην οδό Αριστομένους 33.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας, η Μαρία Αγγελή, πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας και δικηγόρος, οι δημοσιογράφοι Δέσποινα Ηλιοπούλου και Μαρία Τομαρά, καθώς και η Κωστούλα Χριστοπούλου, αστυνομική υποδιευθύντρια, επόπτρια και συντονίστρια για θέματα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας. Την εκδήλωση διοργανώνουν το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις» και οι εκδόσεις "Πατάκη", με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας.