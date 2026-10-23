Δήμος Καλαμάτας: Ανανέωση παραχώρησης οχημάτων

Η παραχώρηση αφορά δύο οχήματα ανοικτού τύπου, τετρακίνητα, μεικτού βάρους 2,5 τόνων, μάρκας Volkswagen και Mitsubishi. Η νέα συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών.
Η κυριότητα των οχημάτων παραμένει στον σύλλογο, ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει τη χρήση τους μέσω σύμβασης χρησιδανείου.
Σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, τα οχήματα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς πυροπροστασίας. Ο Δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη των τελών κυκλοφορίας και της ετήσιας ασφάλισής τους, καθώς και το σύνολο των λειτουργικών δαπανών, όπως καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, συντήρηση, φύλαξη και αποκατάσταση φθορών.
Η παράδοση προβλέπεται να γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, στο οποίο θα καταγράφεται η κατάσταση των οχημάτων. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη απαιτείται προηγούμενη έγγραφη έγκριση του συλλόγου, με τη σχετική δαπάνη να βαρύνει τον Δήμο. Παράλληλα, η χρήση τους για διαφορετικό σκοπό παρέχει στον σύλλογο το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή τους πριν από τη λήξη της συμφωνίας.
Με την απόφαση συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με τους «Φίλους του Ταϋγέτου», διατηρώντας διαθέσιμα δύο οχήματα για τις ανάγκες πυροπροστασίας της περιοχής.