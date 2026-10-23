Δήμος Καλαμάτας: Ανανέωση παραχώρησης οχημάτων

Την ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης δύο οχημάτων του συλλόγου «Φίλοι του Ταϋγέτου» στον Δήμο Καλαμάτας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, με στόχο τη συνέχιση της αξιοποίησής τους για την πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής και κατά προτεραιότητα του Ταϋγέτου.

Η παραχώρηση αφορά δύο οχήματα ανοικτού τύπου, τετρακίνητα, μεικτού βάρους 2,5 τόνων, μάρκας Volkswagen και Mitsubishi. Η νέα συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών.

Η κυριότητα των οχημάτων παραμένει στον σύλλογο, ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει τη χρήση τους μέσω σύμβασης χρησιδανείου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, τα οχήματα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς πυροπροστασίας. Ο Δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη των τελών κυκλοφορίας και της ετήσιας ασφάλισής τους, καθώς και το σύνολο των λειτουργικών δαπανών, όπως καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, συντήρηση, φύλαξη και αποκατάσταση φθορών.

Η παράδοση προβλέπεται να γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, στο οποίο θα καταγράφεται η κατάσταση των οχημάτων. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη απαιτείται προηγούμενη έγγραφη έγκριση του συλλόγου, με τη σχετική δαπάνη να βαρύνει τον Δήμο. Παράλληλα, η χρήση τους για διαφορετικό σκοπό παρέχει στον σύλλογο το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή τους πριν από τη λήξη της συμφωνίας.

Με την απόφαση συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με τους «Φίλους του Ταϋγέτου», διατηρώντας διαθέσιμα δύο οχήματα για τις ανάγκες πυροπροστασίας της περιοχής.