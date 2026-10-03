303.676 ευρώ για εξοπλισμό παιδικών σταθμών Οιχαλίας

Η προμήθεια και τοποθέτηση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και στην Προτεραιότητα “Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής - Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας”, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 6 μήνες από την υπογραφή της.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26η Οκτωβρίου.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).