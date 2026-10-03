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Σάββατο, 03 Οκτωβρίου 2026 16:24

303.676 ευρώ για εξοπλισμό παιδικών σταθμών Οιχαλίας

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303.676 ευρώ για εξοπλισμό παιδικών σταθμών Οιχαλίας

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Την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού και δαπέδων για τον εκσυγχρονισμό των Παιδικών Σταθμών Μελιγαλά, Δωρίου και Διαβολιτσίου, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 303.676 ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμος Οιχαλίας.

Η προμήθεια και τοποθέτηση  έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και στην Προτεραιότητα “Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής - Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας”, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 6 μήνες από την υπογραφή της.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26η Οκτωβρίου.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Κατηγορία Δήμοι
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