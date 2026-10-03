303.676 ευρώ για εξοπλισμό παιδικών σταθμών Οιχαλίας

Την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού και δαπέδων για τον εκσυγχρονισμό των Παιδικών Σταθμών Μελιγαλά, Δωρίου και Διαβολιτσίου, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 303.676 ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμος Οιχαλίας.

Η προμήθεια και τοποθέτηση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και στην Προτεραιότητα “Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής - Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας”, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 6 μήνες από την υπογραφή της.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26η Οκτωβρίου.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).