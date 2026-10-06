Παράταση για μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Δυτικής Μάνης

Στο πρακτικό αναφέρεται πως “δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης από την ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ., δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση του συνόλου των μελετών, λόγω του αιτήματος του Δήμου Δυτικής Μάνης για εξέταση προσθήκης/χωροθέτησης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη μελέτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, με σκοπό τη δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, γεγονός που επέφερε περαιτέρω καθυστέρηση στη σύνταξη των τευχών των μελετών”.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου “έχουν ολοκληρωθεί και ήδη παραδοθεί στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για αξιολόγηση, η τοπογραφική μελέτη, η μελέτη υδραυλικών έργων, η

χημικοτεχνική μελέτη, η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης, καθώς η οριστικοποίηση των προαναφερθέντων μελετών αποτελεί αναγκαία τεχνική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ΜΠΕ.

Ως εκ τούτου, η παράταση είναι αναγκαία, προκειμένου η ΜΠΕ να συνταχθεί επί των οριστικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου, διασφαλίζοντας τη συνέπεια μεταξύ τεχνικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αξιολόγησης, καθώς και την πληρότητα και τεχνική αρτιότητα του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης”.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024 με χρόνο υλοποίησης 9 μήνες.