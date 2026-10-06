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Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2026 19:00

Παράταση για μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Δυτικής Μάνης

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Παράταση για μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Δυτικής Μάνης

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Την παράταση του χρονοδιαγράμματος για άλλους 4 μήνες, έως τις 18 Ιανουαρίου 2027, της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων σε Καρδαμύλη, Στούπα, Αγιο Νικόλαο, Λεύκτρο, Νεοχώρι, Ρίγκλια, Κοτρώνι και Αγιο Δημήτριο, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Δυτικής Μάνης, εγκρίνοντας το πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης στις 9 Σεπτεμβρίου.

Στο πρακτικό αναφέρεται πως “δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης από την ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ., δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση του συνόλου των μελετών, λόγω του αιτήματος του Δήμου Δυτικής Μάνης για εξέταση προσθήκης/χωροθέτησης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη μελέτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, με σκοπό τη δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, γεγονός που επέφερε περαιτέρω καθυστέρηση στη σύνταξη των τευχών των μελετών”.
Σημειώνεται ότι μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου “έχουν ολοκληρωθεί και ήδη παραδοθεί στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για αξιολόγηση, η τοπογραφική μελέτη, η μελέτη υδραυλικών έργων, η
χημικοτεχνική μελέτη, η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης, καθώς η οριστικοποίηση των προαναφερθέντων μελετών αποτελεί αναγκαία τεχνική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ΜΠΕ.
Ως εκ τούτου, η παράταση είναι αναγκαία, προκειμένου η ΜΠΕ να συνταχθεί επί των οριστικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου, διασφαλίζοντας τη συνέπεια μεταξύ τεχνικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αξιολόγησης, καθώς και την πληρότητα και τεχνική αρτιότητα του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης”.
Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024 με χρόνο υλοποίησης 9 μήνες.

 

Κατηγορία Δήμοι
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