Δημοπρατείται το Κλειστό στο 22ο Δημοτικό Καλαμάτας

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε στις 9 Νοεμβρίου και η αποσφράγισή τους δύο μέρες αργότερα.

Το έργο που χρηματοδοτείται από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), έχει προθεσμία εκτέλεσης 450 ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

* Η ανακοίνωση του έργου είχε γίνει σε συνάντηση στις 26 Ιουνίου στο Δημαρχείο Καλαμάτας, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, με τη συμμετοχή του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλου, των βουλευτών Μεσσηνίας Μίλτου Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά, του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, του προέδρου των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. Τιμολέοντα Κατσίπου, του Μεσσήνιου διευθύνοντα συμβούλου του Οργανισμού Θανάση Γιάνναρη και στελεχών της ΚΤΥΠ.

Η παρουσίαση του έργου είχε γίνει παρουσία του γενικού διευθυντή Έργων του Οργανισμού Ιωάννη Κανελλόπουλου, από τη γενική διευθύντρια στρατηγικού σχεδιασμού και ΣΔΙΤ Κωνσταντίνα Θεοφιλάτου και τη διευθύντρια Μελετών Μαρία - Μυρτώ Παπαδάτου.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Κτιριακών Υποδομών Θαν Γιάνναρης είχε σημειώσει: “Ενα έργο υψηλής αισθητικής, που διακρίνεται για το σύγχρονο σχεδιασμό του, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου σχολικού γυμναστηρίου. Χρησιμοποιώντας μεγάλη ποικιλία βιοκλιματικών εφαρμογών, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό αποτύπωμα, επιτυγχάνεται ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, που είναι πολύ σημαντικό λόγω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Το γυμναστήριο αυτό θα αποτελέσει το νέο στολίδι της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας και θα είναι ασφαλής βατήρας ανέλιξης για τη νεολαία μας”.