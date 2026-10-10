Δημοτική Επιτροπή Δυτικής Μάνης: 35.712 ευρώ για το Σχέδιο Αστικής Ανθεκτικότητας

Ενέκρινε, επίσης: Την αποδοχή των όρων υλοποίησης της χρηματοδότησης, όπως αυτοί απορρέουν από την πρόσκληση, τον οδηγό του προγράμματος και την απόφαση ένταξης και τη δέσμευση του Δήμου για την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ανάθεσης, παρακολούθησης, πιστοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πέραν του ανωτάτου ποσού χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου, την αποδοχή του όρου κάλυψης της διαφοράς από ίδιους πόρους του Δήμου Δυτικής Μάνης ή/και από άλλη πηγή χρηματοδότησης. Την εξουσιοδότηση του δημάρχου Γιώργου Χιουρέα να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση ή δήλωση αποδοχής της χρηματοδότησης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου, να ορίσει υπεύθυνο έργου ή/και ομάδα παρακολούθησης και να προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.