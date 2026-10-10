Το Κέντρο Κοινότητας Οιχαλίας στο Δώριο

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, “με κεντρικό σύνθημα και δέσμευση «Μειώνουμε τις αποστάσεις – Είμαστε δίπλα στον πολίτη», το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Οιχαλίας μεταφέρει τις υπηρεσίες του εκτός των κεντρικών του γραφείων, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση όλων των δημοτών στον τόπο κατοικίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εξειδικευμένο κλιμάκιο στελεχών του Κέντρου Κοινότητας θα βρίσκεται στο Δώριο, στον χώρο του ΚΕΠ, προκειμένου να υποδεχθεί τους κατοίκους της περιοχής, να αφουγκραστεί τις ανάγκες τους και να τους παρέχει έγκυρη ενημέρωση και υποστήριξη.

Η δράση αυτή αναδεικνύει τη βαθιά σημασία της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας: να βρίσκεται εκεί όπου χτυπά η καρδιά της τοπικής κοινωνίας. Για εμάς, κανένας πολίτης δεν πρέπει να νιώθει αποκομμένος ή αβοήθητος, λόγω χιλιομετρικών αποστάσεων ή δυσκολιών μετακίνησης. Φέρνουμε τη δομή κοντά στον άνθρωπο, στηρίζοντας έμπρακτα την καθημερινότητά του.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας των στελεχών στο ΚΕΠ Δωρίου, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν και να λάβουν υποστήριξη για: α) Κοινωνικά Επιδόματα: Αιτήσεις και προϋποθέσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα στέγασης, προνοιακές παροχές αναπηρίας κ.ά. β) Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη: Πληροφορίες για προγράμματα απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και ψυχολογικής αρωγής. γ) Διασύνδεση με Υπηρεσίες: Κατεύθυνση και παραπομπή σε άλλες κοινωνικές δομές, φορείς και προγράμματα του Δήμου ή της Περιφέρειας.

Σας περιμένουμε όλους με στόχο να κάνουμε τις υπηρεσίες του Δήμου μας πιο προσβάσιμες, πιο ανθρώπινες και πιο αποτελεσματικές για κάθε οικογένεια, κάθε ηλικιωμένο και κάθε ευάλωτο συμπολίτη μας. Πληροφορίες 27241 80009”.

(Φωτογραφία αρχείου)