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Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026 15:02

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσσήνης

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Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσσήνης

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Από αύριο Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη των ενδιαφερόμενων δημοτών στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης, με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενόψει των φετινών Χριστουγέννων και του Πάσχα του 2027.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, από τις 12 Οκτωβρίου έως και τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Οι δυνητικά δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Έντυπο Ε1 της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή σε
περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, σχετική βεβαίωση θεωρημένη από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Εκκαθαριστικό σημείωμα. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο. Έκθεση κοινωνικού λειτουργού, όπου απαιτείται. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεσσήνης, στο Δημαρχείο, επί της οδού Παύλου Πτωχού. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27223 60150.

(Φωτογραφία αρχείου)

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