Ωρα αποφάσεων για το λιμάνι Καλαμάτας: Σε Δημοτικό Συμβούλιο και Λιμενικό Ταμείο οι τροποποιήσεις του μάστερ πλαν

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην “Ε” για την αξιοποίηση του λιμανιού και την πρόταση για τουριστικό καταφύγιο για mega yachts, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είχε σημειώσει ότι “η κατεύθυνση που δίνουμε πλέον για τη μετατροπή ενός μέρους του λιμανιού σε τουριστικό καταφύγιο συνδέεται ακριβώς με αυτό. Συνδέεται με τις προτάσεις που είχαν γίνει για αξιοποίηση των αποθηκών”.

Και είχε προσθέσει πως “δεν είναι υποχρεωτικό να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το εγκρίνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και μόνο. Οπως έκανα και το 2021, παρότι είχαμε απλή αναλογική, έτσι και τώρα έκρινα ότι ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα για την πόλη, θα πρέπει να συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μετά τις 21, την επόμενη εβδομάδα θα περάσει από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου η πρόταση όπως θα έχει διαμορφωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να την στείλουμε στην ΕΣΑΛ (Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων). Τότε μπορεί η ΕΣΑΛ να μας δώσει την έγκριση να ξεκινήσει η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Εμείς αναζητήσαμε και περαιτέρω – είχαμε κάνει και σύσκεψη με τον περιφερειάρχη γι’ αυτό – αν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποιες μελέτες για τουριστικό καταφύγιο, για τις αποθήκες και οτιδήποτε άλλο που να σχετίζονται με αυτό αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε.

Η απάντηση ήταν ότι πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν, εκτός από τα σημεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και χρήζουν παρεμβάσεων, όπως το «χιλιόμετρο» και ο υπήνεμος μόλος”.

Ο δήμαρχος είχε διευκρινίσει ότι “γι’ αυτά που έχουν ζημιές, μπορούμε να ετοιμάσουμε μελέτες και να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Γι’ αυτά δεν χρειάζεται να έχει ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν. Ολα τα υπόλοιπα, αποθήκες, τουριστικό καταφύγιο, τα πάντα, πρώτα θα ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν μαζί με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μετά θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα”.

Γ.Σ.