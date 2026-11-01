Μισθολογική διαφάνεια: Τι αλλάζει για τις μικρές επιχειρήσεις

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 εφαρμόζεται ένα νέο πλαίσιο για τη διαφάνεια στις αμοιβές. Με τον νόμο 5316/2026 ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970, με βασικό στόχο την ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

Για μια μικρή επιχείρηση, η αλλαγή αυτή δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με φόβο. Στην πράξη, ζητά πιο καθαρούς κανόνες. Να γνωρίζει δηλαδή ο εργαζόμενος πώς καθορίζεται η αμοιβή του και ο εργοδότης να μπορεί να εξηγεί τις επιλογές του με απλά και αντικειμενικά κριτήρια. Σκοπός είναι να περιοριστούν αδικαιολόγητες διαφορές στις αμοιβές. Η εμπειρία, τα προσόντα, οι ευθύνες και οι συνθήκες εργασίας μπορούν φυσικά να δικαιολογούν διαφορετικές αποδοχές. Αυτό που χρειάζεται είναι οι διαφορές αυτές να βασίζονται σε σαφείς λόγους και όχι στο φύλο του εργαζομένου.

Το νέο πλαίσιο αφορά όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, ως προς τους βασικούς κανόνες διαφάνειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια οικογενειακή επιχείρηση λίγων εργαζομένων έχει τις ίδιες υποχρεώσεις αναφοράς με έναν μεγάλο όμιλο. Για τις μικρές επιχειρήσεις, το βάρος πέφτει κυρίως στην ύπαρξη μιας απλής, γραπτής μισθολογικής δομής. Ποιες είναι οι θέσεις, ποιες ευθύνες έχει καθεμία και με ποια κριτήρια καθορίζονται ο μισθός και οι πρόσθετες παροχές. Οι εργοδότες θα πρέπει να χρησιμοποιούν απλά και ουδέτερα κριτήρια για τον καθορισμό των αμοιβών. Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι οι δεξιότητες, η προϋπηρεσία, η ευθύνη, η προσπάθεια και οι ιδιαίτερες συνθήκες μιας θέσης.

Αλλαγές προβλέπονται και στις προσλήψεις. Οι αγγελίες πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο και ο υποψήφιος να ενημερώνεται εγκαίρως για την αρχική αμοιβή ή το εύρος αμοιβών της θέσης. Επίσης, ο εργοδότης δεν θα ζητά το προηγούμενο μισθολογικό ιστορικό του υποψηφίου.

Η ενημέρωση για την αμοιβή μπορεί να δοθεί γραπτώς ή προφορικώς, αρκεί να γίνεται σε εύλογο χρόνο πριν από τη συνέντευξη ή, αν δεν υπάρχει συνέντευξη, πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Δεν είναι απαραίτητο κάθε αγγελία να μετατραπεί σε σύνθετο νομικό κείμενο. Αρκεί να αναφέρει καθαρά τη θέση και να δίνει εγκαίρως μια πραγματική αρχική αμοιβή ή ένα εύρος αποδοχών, βασισμένο στις απαιτήσεις της εργασίας. Αν ένας εργαζόμενος ζητήσει πληροφορίες, η επιχείρηση οφείλει να απαντήσει εγγράφως μέσα σε εύλογο χρόνο και πάντως εντός δύο μηνών. Η αμοιβή παρουσιάζεται αναλυτικά, ώστε να ξεχωρίζουν ο βασικός μισθός, οι σταθερές παροχές και τυχόν μεταβλητές αποδοχές, όπως μπόνους, προμήθειες ή υπερωρίες. Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα σε μικρές ομάδες όπου θα μπορούσε εύκολα να ταυτοποιηθεί ο μισθός συγκεκριμένου συναδέλφου. Οι εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα ενημέρωσης για την αμοιβή τους και για τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Μπορούν επίσης να ζητούν στοιχεία για τις μέσες αμοιβές σε ίδια ή ισοδύναμη εργασία, με κατανομή ανά φύλο. Η ενημέρωση αυτή βοηθά να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές ανισότητες.

Οι πιο απαιτητικές υποχρεώσεις αναφοράς αφορούν κυρίως επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 εργαζομένους. Αν προκύψει σημαντική και αδικαιολόγητη διαφορά στις αμοιβές, προβλέπεται αξιολόγηση και λήψη διορθωτικών μέτρων. Για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, το πρώτο και ουσιαστικό βήμα είναι να έχουν καθαρούς κανόνες και βασική τεκμηρίωση.

Το πλαίσιο προβλέπει προστασία για όσους θεωρούν ότι έχουν υποστεί διάκριση, καθώς και κυρώσεις όταν παραβιάζονται οι κανόνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε διαφορά αμοιβής είναι παράνομη. Σημασία έχει ο εργοδότης να μπορεί να δείξει ότι οι αποφάσεις του στηρίζονται σε πραγματικά και κοινά κριτήρια.

Η προετοιμασία μπορεί να γίνει σταδιακά και χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Μια μικρή επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει με τέσσερα απλά βήματα. 1ο να καταγράψει τις βασικές θέσεις και αρμοδιότητες. 2ο να ορίσει κοινά κριτήρια αμοιβής, 3ο να ξεχωρίσει τον βασικό μισθό από τα επιδόματα και τις μεταβλητές παροχές . 4ο να ελέγξει τη γλώσσα των αγγελιών της. Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου προτείνει ως βασικά κριτήρια τις δεξιότητες, την προσπάθεια, την ευθύνη και τις συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους μπορούν να μην παρέχουν πληροφορίες μόνο για τα κριτήρια της μισθολογικής εξέλιξης, όχι όμως να αγνοούν τους υπόλοιπους βασικούς κανόνες διαφάνειας.

Η μισθολογική διαφάνεια μπορεί να γίνει χρήσιμο εργαλείο και όχι πρόσθετο βάρος. Οι καθαροί κανόνες μειώνουν τις παρεξηγήσεις, ενισχύουν την εμπιστοσύνη και βοηθούν μια επιχείρηση να προσελκύει και να διατηρεί καλούς εργαζομένους. Με έγκαιρη και απλή οργάνωση, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν ομαλά στο νέο πλαίσιο και να αξιοποιήσουν τα οφέλη του.