Καλαμάτα: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Καλλιπατείρας για εργασίες ασφαλτόστρωσης

Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην οδό Καλλιπατείρας, από την οδό Σφακιανάκη έως τη Μονή Προφήτη Ιωήλ, καθώς και σε κάθετη οδό που συνδέει την Καλλιπατείρας με τη συνέχεια της Βασιλέως Γεωργίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

Οι εργασίες θα καλύψουν συνολικό μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου και θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί, με την ολοκλήρωσή τους να υπολογίζεται γύρω στις 5 το απόγευμα.

Λόγω των παραπάνω εργασιών, απαιτείται διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καλλιπατείρας στο εν λόγω οδικό τμήμα και στην κάθετη οδό, γι’ αυτό οι οδηγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβασή τους στα οικεία μέρη.

Ειδικά για την κυκλοφορία του αστικού λεωφορείου (Γραμμή 8, ΟΣΕ – Μαρίας Κάλλας) θα πραγματοποιηθεί παράκαμψη μέσω των οδών Ωκεανού – Σοφίας Κοσμοπούλου – 9ου Συντάγματος Πεζικού και δημιουργία δύο προσωρινών στάσεων.