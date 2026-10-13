Πώς θα αξιοποιηθούν “Ηλέκτρα” και Ζουμπούλειο Μέγαρο; - Σκέψεις και προτάσεις στην Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στις προβλεπόμενες εργασίες, αλλά επεκτάθηκε στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει ο Δήμος να αξιοποιήσει τους χώρους μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η αξιοποίηση του Ζουμπούλειου Μεγάρου, δεδομένου ότι η Δημοτική Σχολή Χορού, η οποία στεγάζεται σήμερα στο ιστορικό κτίριο, πρόκειται να μεταφερθεί σε χώρο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Βασίλης Κανάκης, υποστήριξε ότι η μελλοντική χρήση του κτιρίου θα έπρεπε να έχει ήδη προσδιοριστεί, ώστε να καθοδηγήσει πιο στοχευμένα τη μελετητική διαδικασία και τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και όχι την αλλαγή χρήσης του. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι το Ζουμπούλειο θα λειτουργήσει ως πολιτιστικός πολυχώρος, επισημαίνοντας ότι θα εκπονηθεί και η αντίστοιχη μελέτη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης της Δημοτικής Πινακοθήκης στο Ζουμπούλειο, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη προοπτική να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Αντίστοιχοι προβληματισμοί διατυπώθηκαν και για τη μελλοντική λειτουργία της «Ηλέκτρας». Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης, που έχει περάσει από πολλές περιπέτειες, επαναλαμβάνοντας τις ενστάσεις της παράταξής του για τη λειτουργία κινηματογράφου 500 θέσεων.

Όπως υποστήριξε, ο χώρος θα μπορούσε να αποκτήσει διαφορετικό προσανατολισμό, με βασικό στοιχείο τη θεατρική δραστηριότητα, δεδομένων των αυξημένων αναγκών των θεατρικών ομάδων της πόλης. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο μεταφοράς εκθεμάτων της Δημοτικής Πινακοθήκης στον συγκεκριμένο χώρο.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παπαευσταθίου υπογράμμισε ότι η ιστορική μνήμη της «Ηλέκτρας» είναι συνδεδεμένη με τον κινηματογράφο, υπενθυμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός προέκυψε μέσα από τον φάκελο της Καλαμάτας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, έπειτα από ευρεία διαβούλευση με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στάθηκαν στις σημαντικές καθυστερήσεις των έργων, ζητώντας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενες προτάσεις είχαν αποσυρθεί λόγω ζητήματος με την απαιτούμενη έγκριση των τεχνικών μελετών από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Με τη νέα πρόσκληση, ανοίγει εκ νέου ο δρόμος για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων, προϋπολογισμού 1.770.000 ευρώ για την «Ηλέκτρα» και 562.963 ευρώ για το Ζουμπούλειο Μέγαρο.

Τ.Αν.