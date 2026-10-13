Γιορτή Αγίου Δημητρίου Χωραΐτη: Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη κεντρική πλατεία της Χώρας

Μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και τη τη λιτάνευση της εικόνας και των λειψάνων του Αγίου, ξεκίνησε το παραδοσιακό πανηγύρι της Χώρας που θα διαρκέσει μία εβδομάδα.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με εσπερινό στον Ναό Αγίου Γεωργίου, παρουσία του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου.

Ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας και των λειψάνων του νεομάρτυρα Αγίου Δημητρίου του Χωραΐτη, με αφετηρία τον Ναό Αγίου Γεωργίου και διέλευση από τις οδούς της Χώρας, με κατάληξη στο ναΐδριο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης.

Η λιτανευτική πομπή πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Πύλου-Νέστορος, παρουσία πλήθους πιστών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια της ανακαινισμένης κεντρικής πλατείας της Χώρας, παρουσία του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου, του βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά, των αντιπεριφερειαρχών Τάσο Αδαμόπουλου και Τάσου Σαρδέλη, αντιδημάρχων του Δήμου Πύλου-Νέστορος, προέδρων κοινοτήτων και

εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Οπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο δήμος Πύλου – Νέστορος:

“η ανακαίνιση της κεντρικής πλατείας αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για τη Χώρα, καθώς αναβαθμίζει τον δημόσιο χώρο, βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για την υποδοχή των επισκεπτών και την ανάπτυξη της τοπικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στο πλαίσιο της προσπάθειας της δημοτικής αρχής να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και να προχωρά σε παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών”.

Δήλωση Π. Καρβέλα

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας έκανε την εξής δήλωση:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Χώρα. Με αφορμή τις εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του Νεομάρτυρα Αγίου Δημητρίου του Χωραΐτη, εγκαινιάζουμε την ανακαινισμένη Κεντρική Πλατεία, ένα έργο που οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε, εξασφαλίσαμε τις απαραίτητες εγκρίσεις και υλοποιήσαμε, ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Νιώθουμε ικανοποίηση, γιατί βλέπουμε τον σχεδιασμό να γίνεται πράξη και έναν σημαντικό δημόσιο χώρο να αναβαθμίζεται προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών. Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου, προχωρήσαμε σε μια ουσιαστική παρέμβαση που ενισχύει την εικόνα της Χώρας και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την κοινωνική και οικονομική ζωή της. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Γνωρίζουμε τη σημασία που έχει η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη για τη Χώρα, την παράδοση, την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομία.

Για τον λόγο αυτό, προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις συνθήκες διεξαγωγής της, ώστε να στηρίζουμε έμπρακτα τους επαγγελματίες και να προσφέρουμε στους κατοίκους και στους επισκέπτες μια καλύτερη εμπειρία.

Δεν μένουμε στα λόγια. Προχωράμε με έργα, αξιοποιούμε διαθέσιμους πόρους, διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις και εργαζόμαστε με συνέπεια για να δίνουμε απαντήσεις στα αιτήματα των πολιτών.

Συνεχίζουμε με εργατικότητα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, τη βελτίωση των υποδομών και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για όσους ζουν, εργάζονται και επισκέπτονται τον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Για εμάς, κάθε έργο που ολοκληρώνεται και παραδίδεται στην τοπική κοινωνία αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς έναν Δήμο πιο λειτουργικό, πιο σύγχρονο και πιο φιλικό προς τον πολίτη».