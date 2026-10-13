Αφαιρούνται οι θάμνοι από τις νησίδες σε Ακρίτα και Αρτέμιδος

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Δούβας ανέφερε ότι “κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας στις νησίδες της οδού Ακρίτα και της οδού Αρτέμιδος, στο ύψος του 4ου Λυκείου, διαπιστώθηκε ότι η υφιστάμενη βλάστηση περιορίζει την ορατότητα των οδηγών, δυσχεραίνοντας την έγκαιρη αντίληψη της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και επηρεάζοντας την ασφαλή κυκλοφορία στην περιοχή.

Για την αποκατάσταση της απαιτούμενης ορατότητας και τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας, κρίνεται αναγκαία η απομάκρυνση της βλάστησης που αναπτύσσεται: 1) Στη νησίδα της οδού Ακρίτα, και συγκεκριμένα στα τμήματα: Από την οδό Ναυαρίνου έως την οδό Ομήρου, από την οδό Πινδάρου έως την οδό Κοραή, από την οδό Σωκράτους έως την οδό Βασιλέως Γεωργίου. 2) Στη νησίδα της οδού Αρτέμιδος, στο ύψος του 4ου Λυκείου Καλαμάτας”.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης ψήφισε υπέρ με επιφύλαξη, για το αν θα γίνει σωστά η διαδικασία. Διαφωνώντας, ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος παρατήρησε ότι “δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν οι θάμνοι, αλλά να κόβονται πιο χαμηλά. Αυτό που πρέπει να γίνει στην Ακρίτα, είναι να αφαιρεθεί μια θέση πάρκινγκ, η τελευταία που δεν επιτρέπει να έχουν ορατότητα όσοι στρίβουν αριστερά προς Ακρίτα, για παράδειγμα στο σούπερ μάρκετ «Μουργή»”.

Γ.Σ.