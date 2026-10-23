Παραχώρηση εκτάσεων 14.000 τ.μ. στον Δήμο Πύλου - Νέστορος

Συνολική έκταση 14.000 τ.μ. δημοσίων κτημάτων παραχωρήθηκαν πλέον στον Δήμο Πύλου - Νέστορος. Πρόκειται για 11.000 τ.μ. στο παλιό Νοσοκομείο και ακόμα 3.000 τ.μ. εντός της πόλης της Πύλου, στη θέση Σπηλιές.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε:

«Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της δημοτικής μας αρχής, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία παραχώρησης στον Δήμο Πύλου – Νέστορος των δημόσιων κτημάτων στα οποία βρίσκεται το Παλαιό Νοσοκομείο, συνολικής έκτασης περίπου 11.000 τ.μ., καθώς και δύο δημόσιων κτημάτων στη θέση Σπηλιές, εντός της πόλης της Πύλου, συνολικής έκτασης 3.000 τ.μ. .

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, στον βουλευτή Μεσσηνίας, κ. Μίλτο Χρυσομάλλη, καθώς και στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, κ. Χρήστο Παπαργυρόπουλο, οι οποίοι υποστήριξαν εξαρχής τα σχετικά αιτήματα του Δήμου Πύλου – Νέστορος και συνέβαλαν καθοριστικά στην ικανοποίησή τους.

Οφείλω, επίσης, να ευχαριστήσω δημόσια τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και ειδικότερα τον κ. Χρυσοβαλάντη Κότση, Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ. Δήμου Πύλου – Νέστορος, τις δικηγόρους του Δήμου με σχέση έμμισθης εντολής, κ.κ. Γεωργία Βισβίκη και Μαρία – Αικατερίνη Βεζυρέα, καθώς και την ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου, κ. Ελισάβετ Λυμπέρη. Όλοι τους ανέλαβαν το δύσκολο εγχείρημα, παρακολούθησαν τη διαδικασία και συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω για ακόμη μία φορά τους δημότες ότι η δημοτική αρχή, με τους κατάλληλους χειρισμούς και μεθοδική εργασία, μπορεί να μετατρέπει το όραμα σε

πράξη, ενισχύοντας τη δημοτική περιουσία, η οποία θα αξιοποιηθεί προς όφελος των δημοτών.

Δεν μας αποθαρρύνουν οι φωνές της παρακμής και του μηδενισμού. Η δημοτική αρχή δεν περιορίζεται στα λόγια, αλλά αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τον τόπο.

Τα έργα αποτελούν την απάντησή μας στην αβάσιμη κριτική της αντιπολίτευσης και σε όσους, από προηγούμενες δημοτικές αρχές, συνδέθηκαν με ενέργειες που οδήγησαν στη μείωση της δημοτικής περιουσίας.

Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να διεκδικεί, να εργάζεται μεθοδικά και να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα προς όφελος του Δήμου Πύλου-Νέστορος και των δημοτών του. Με υπευθυνότητα απέναντι στους δημότες και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, προχωράμε από τις δεσμεύσεις στις πράξεις, έχοντας ως πρωταρχικό μας μέλημα την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και την ουσιαστική ενίσχυση του τόπου μας».