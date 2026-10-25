Συνεδρίαση λογοδοσίας στον Δήμο Οιχαλίας

Η τέταρτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής Οιχαλίας θα πραγματοποιηθεί την άλλη Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 7.30 το απόγευμα, δια ζώσης στο Πνευματικό Κέντρο “Μαρία Κάλλας”, στον Μελιγαλά, αλλά ταυτόχρονα και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής e-presence.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής και ειδικότερα: α) Έως 10 θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, από τα οποία τα 3 από συμβούλους της πλειοψηφίας. β) Έως 2 θέματα που θα τεθούν από τους προέδρους των κοινοτήτων. Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε πρόεδρος κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από 10 θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από 2 θέματα από τους προέδρους των κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Πέμπτη 29η Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι.

Τα θέματα θα υποβληθούν, είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ggoichalias@1423.syzefxis.gov.gr,

mitseasv@1423.syzefxis.gov.gr, είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Οιχαλίας (με την επισήμανση υπ’ όψιν προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για την 4η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι κοινοτήτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης καλούνται να το δηλώσουν στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη μέρα της συνεδρίασης, στις 2 Νοεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Οιχαλίας Γιάννης Τσάλτας παρακαλεί τα ερωτήματα που θα υποβληθούν, να είναι σαφή για την καλύτερη ενημέρωση όλων και τη διευκόλυνση της διαδικασίας.