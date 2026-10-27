Περιφερειακό Γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σχεδιάζεται στην Καλαμάτα – Στόχος η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Τη δημιουργία Περιφερειακού Γραφείου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στην Καλαμάτα δρομολογεί ο Δήμος, μέσα από την προτεινόμενη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τον Οργανισμό.

Το σχετικό θέμα αναμένεται να συζητηθεί και να τεθεί προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στις τοπικές επιχειρήσεις, τους παραγωγούς και την ερευνητική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία προέκυψε έπειτα από επίσημη πρόταση στρατηγικής συνεργασίας που απέστειλε στον Δήμο, στις 19 Οκτωβρίου, ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Σύμφωνα με την εισήγηση, η εγκατάσταση του Γραφείου αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται κυρίως στην Αθήνα.

Ο ΟΒΙ αποτελεί τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την κατοχύρωση εφευρέσεων, εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Μέσω της σχεδιαζόμενης παρουσίας του στην Καλαμάτα, επιχειρήσεις, νεοφυή επιχειρηματικά σχήματα και ερευνητές θα μπορούν να λαμβάνουν τεχνολογική πληροφόρηση και αρχική καθοδήγηση για την προστασία και την εμπορική αξιοποίηση των καινοτομιών τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους παραγωγικούς κλάδους της Μεσσηνίας, κυρίως στην αγροδιατροφή, τη μεταποίηση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη δημιουργική οικονομία. Η προτεινόμενη συνεργασία επιδιώκει να συνδέσει την τοπική παραγωγή με την επιστημονική γνώση και τις νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια, δικτύωση επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, καθώς και πληροφόρηση για διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα υποστήριξης της καινοτομίας. Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη συνεργειών με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και άλλους αναπτυξιακούς φορείς της περιοχής.

ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε ό,τι αφορά τη στέγαση του Περιφερειακού Γραφείου, το σχέδιο προβλέπει την από κοινού διερεύνηση κατάλληλων υποδομών, με δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων δημοτικών χώρων, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Δεν έχει, επομένως, προσδιοριστεί ακόμη συγκεκριμένο ακίνητο, ενώ οι όροι λειτουργίας και εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων θα καθοριστούν με μεταγενέστερη έγγραφη συμφωνία.

Το προτεινόμενο μνημόνιο έχει τριετή διάρκεια, με δυνατότητα παράτασης, και η υπογραφή του δεν δημιουργεί αυτομάτως οικονομική επιβάρυνση για τον δημοτικό προϋπολογισμό. Ενδεχόμενες δαπάνες ή υλικοτεχνικές υποχρεώσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστών συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ενδεχόμενη ίδρυση του Γραφείου εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αποστολή για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030». Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί από τις επόμενες συμφωνίες για τη στέγαση, την οργάνωση και τη λειτουργία της νέας δομής.