Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Για “πρωτοφανή μικροψυχία” κάνει λόγο η Παναγιωτοπούλου

«Είναι δείγμα τεράστιας πολιτικής ένδειας και μικροπρέπειας να προσπαθείς να οικειοποιηθείς την ιδιωτική προσφορά ανθρώπων που αγαπούν έμπρακτα τον τόπο, απλώς και μόνο για να κερδίσεις λίγα λεπτά δημοσιότητας» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η κ. Παναγιωτοπούλου σημειώνει: «Με αλλεπάλληλες, εμμονικές ανακοινώσεις, επιχειρείται από την τοπική ηγεσία του Δήμου μας, απεγνωσμένα να «καρφώσει» το όνομά του πάνω σε μια ξένη προσφορά. Με μια πρωτοφανή μικροψυχία και έλλειψη πολιτικής γενναιοδωρίας, επιτίθεται στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και ενοχλείται γιατί δεν τον «χειροκρότησαν» αρκετά.

Δυστυχώς μετά από 7 έτη διοίκησης δεν τον ενδιαφέρει το έργο και η προσφορά στους πολίτες, αλλά το ποιος θα προλάβει να βγάλει φωτογραφία δίπλα στο μηχάνημα.

Είναι δείγμα τεράστιας πολιτικής ένδειας και μικροπρέπειας να προσπαθείς να οικειοποιηθείς την ιδιωτική προσφορά ανθρώπων που αγαπούν έμπρακτα τον τόπο, απλώς και μόνο για να κερδίσεις λίγα λεπτά δημοσιότητας. Όταν η Διοίκηση του Νοσοκομείου τον κάλεσε σε κοινό μέτωπο, προφανώς δεν φανταζόταν ότι ο Δήμαρχος θα έβλεπε την υγεία των πολιτών ως πεδίο για προσωπικό «αυτοθαυμασμό»!

Την ώρα που ο κ. Λεβεντάκης αναλώνεται σε ανακοινώσεις για το ποιος είναι ο «πρωταγωνιστής» των ξένων δωρεών, τα πραγματικά προβλήματα της Τριφυλίας τρέχουν και μας ξεπερνούν.

Οι δρόμοι μας (αγροτικοί και δημοτικοί) παραμένουν επικίνδυνοι και ασυντήρητοι Το δίκτυο ύδρευσης καταρρέει και οι πολίτες στερούνται καθαρό νερό.

Η ΔΕΥΑΤ ακόμα δεν έχει αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια και υπόκειται σε αλλεπάλληλους έλεγχους! Άραγε τι θα γίνει ; Θα παραμείνει στο Δήμο; Η καθημερινότητα των δημοτών υποβαθμίζεται συνεχώς.

Εκεί είναι απών. Εκεί δεν βγάζει ανακοινώσεις. Εκεί η αποτελεσματικότητά του αποδεικνύεται καθημερινά απελπιστικά «λίγη».

Ας πάρει, έστω και τώρα, ένα μάθημα μεγαλοψυχίας. Η θέση του Δημάρχου απαιτεί να βάζεις το «εμείς» πάνω από το «εγώ». Ο αξονικός τομογράφος ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες της Τριφυλίας. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος για να καλυφθεί η πραγματική πολιτική γύμνια μιας δημοτικής αρχής που ασχολείται μόνο με το θεαθήναι».

Κ.Μπ.