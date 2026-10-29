Καλαμάτα: Διαβούλευση για την κυκλοφοριακή μελέτη - Μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών προτάσεων

Στον Δήμο Καλαμάτας εστάλησαν στις αρχές της εβδομάδας οι προκαταρκτικές προτάσεις της νέας κυκλοφοριακής μελέτης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σταδίου της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “Ε”, το επόμενο βήμα είναι η διοργάνωση κοινής συνάντησης με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων, πιθανότατα έως το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, παρουσία και του μελετητή. Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση επί των προκαταρκτικών προτάσεων, με τους φορείς να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις παρεμβάσεις που προτείνονται για το κυκλοφοριακό της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπόνηση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης βασίστηκε σε εκτεταμένη συλλογή στοιχείων από το οδικό δίκτυο της Καλαμάτας, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού του 2026. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν καταγραφές των στρεφουσών κινήσεων των οχημάτων σε επιλεγμένες διασταυρώσεις, ενώ τοποθετήθηκαν και αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα για τη μέτρηση των κυκλοφοριακών φόρτων σε βασικούς δρόμους της πόλης.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν στις συνθήκες στάθμευσης και στη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτύπωση των διαφορετικών κυκλοφοριακών συνθηκών που επικρατούν κατά τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο.

Στόχος της νέας μελέτης είναι η ολοκληρωμένη αποτύπωση της σημερινής κυκλοφοριακής κατάστασης, η σύγκριση των δεδομένων με παλαιότερες καταγραφές και η εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών της πόλης, ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και συνολικά των αστικών μετακινήσεων.

Με τις προκαταρκτικές προτάσεις να βρίσκονται πλέον στη διάθεση του Δήμου, η διαδικασία εισέρχεται στο στάδιο της διαβούλευσης. Το ζητούμενο είναι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να εξεταστούν σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, πριν η μελέτη προχωρήσει προς την τελική της διαμόρφωση.