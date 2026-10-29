Δήμος Καλαμάτας: Διατηρείται η απαλλοτρίωση ακινήτου στην περιοχή της Υπαπαντής

Τη διατήρηση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο σύνολο ακινήτου έκτασης 363,29 τετραγωνικών μέτρων, στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής, προβλέπει η συμπληρωματική εισήγηση που εγκρίθηκε την περασμένη Τρίτη από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Η νέα εισήγηση διαφοροποιείται ουσιαστικά από την αρχική πρόταση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, που προέβλεπε τη μερική άρση της απαλλοτρίωσης.

Πρόκειται για ακίνητο που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Υπαπαντής, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται κατά ένα τμήμα του ως οδός διέλευσης οχημάτων και κατά το μεγαλύτερο μέρος του ως χώρος στάθμευσης.

Η αρχική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2026, προέβλεπε τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης μόνο στο τμήμα που καταλαμβάνει η οδός Κυριακού, η οποία συνδέει την περιοχή της Υπαπαντής με τη Δημοτική Αγορά. Για την υπόλοιπη έκταση προτεινόταν ο αποχαρακτηρισμός της από κοινόχρηστο χώρο και η μετατροπή της σε οικοδομήσιμο.

Μεταξύ των στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη ήταν και η ενημέρωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη πίστωση ύψους 69.000 ευρώ για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Ωστόσο, με νεότερο έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών, στις 9 Οκτωβρίου 2026, γνωστοποιήθηκε ότι στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπάρχει τελικά σχετική πίστωση ύψους 69.000 ευρώ, η οποία μπορεί να καλύψει την αποζημίωση για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Ειδικότερα, η αρχική εισήγηση της Πολεοδομίας, στις 8 Οκτωβρίου 2026, βασίστηκε σε έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας από τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρχε διαθέσιμη πίστωση για την αποζημίωση του ακινήτου. Ωστόσο, μόλις μία ημέρα αργότερα, η ίδια υπηρεσία γνωστοποίησε ότι στον προϋπολογισμό του 2026 υπάρχει σχετική πίστωση.

Το νέο αυτό δεδομένο, σε συνδυασμό με τις ανάγκες στάθμευσης στην περιοχή, αποτέλεσε τη βάση της συμπληρωματικής εισήγησης.

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας Υπαπαντής και των εργασιών ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο ακίνητο καλύπτει ήδη δύο σημαντικές ανάγκες, καθώς ένα μέρος του χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ το υπόλοιπο, μεγαλύτερο τμήμα του λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πιστών.

Για τους λόγους αυτούς, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου εισηγήθηκε τη διατήρηση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο σύνολο του ακινήτου, αγοραίας αξίας 69.000 ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι κοινόχρηστοι χώροι μετακίνησης και στάθμευσης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, πρότεινε τον εμπλουτισμό του πρασίνου στον συγκεκριμένο χώρο, ώστε, πέρα από τη σημερινή του χρήση, να ενισχυθεί και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, διατήρησε επιφυλάξεις απέναντι στην πρόταση, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να μειωθούν οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο σημείο.

Με την έγκριση της συμπληρωματικής εισήγησης, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της απαλλοτρίωσης στο σύνολο του ακινήτου, αντί της μερικής άρσης της, όπως προέβλεπε η αρχική υπηρεσιακή εισήγηση.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή της Υπαπαντής, όπου η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, η ενίσχυση του αστικού πρασίνου και η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού κέντρου της Καλαμάτας.