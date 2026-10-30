Δήμος Οιχαλίας: 319 πιστοποιήσεις μέσω του προγράμματος «Δράσεις για Σένα»

Στην τελική φάση υλοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα «Δράσεις για Σένα» στον Δήμο Οιχαλίας, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα 15 από τα συνολικά 22 τμήματα κατάρτισης, με 319 συμμετέχοντες να έχουν αποκτήσει αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Στα πρώτα 15 τμήματα συμμετείχαν 346 ωφελούμενοι, εκ των οποίων οι 324 ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο της θεωρητικής διδασκαλίας και της πρακτικής άσκησης, κατοχυρώνοντας το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα. Από αυτούς, 319 πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης, αποκτώντας πρόσθετα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η δράση εντάσσεται στην Πράξη «Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης» και αφορά το Υποέργο 2 για τον Δήμο Οιχαλίας. Στόχος της είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 500 ανέργων σε ειδικότητες που συνδέονται με τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει τρεις θεματικούς άξονες.

Από τα συνολικά 22 τμήματα, τα 14 αφορούν την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών στις τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, τα έξι τις ορθές παραγωγικές πρακτικές τροφίμων και ποτών και τα δύο την κατάρτιση στελεχών υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και των διεργασιών τους. Στα επτά τμήματα που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη συμμετέχουν 154 ωφελούμενοι. Η ολοκλήρωσή τους προγραμματίζεται εντός Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος κατάρτισης του προγράμματος. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Ευάγγελος Ξυγκώρος, υπογράμμισε ότι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η συμμετοχή των καταρτιζομένων αναδεικνύουν την ποιότητα και τη χρησιμότητα της δράσης. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της ενίσχυσης της τοπικής αγοράς εργασίας με καταρτισμένο και πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό.

Το έργο υλοποιείται από τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας, σε συνεργασία με τα πιστοποιημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Διάσταση και Σαρωνίς, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΕΣΠΑ 2021–2027.