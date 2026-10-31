Κοινότητες της Μεσσηνίας συνεχίζουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κοινοτήτων στους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης για 6 ή και 3 μήνες ακόμα, ενέκρινε με αποφάσεις του ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας:

α) Στον Δήμο Καλαμάτας: Των Δημοτικών Κοινοτήτων Άμφειας, Πολιανής, Θουρίας, Αιθαίας, Ανθειας και Μικρομάνης της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας. Των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμάτας, Πηγών, Νέδουσας, Αρτεμισίας, Αλαγονίας, Ελαιοχωρίου, Λαδά, Καρβελίου, Λεΐκων, Μικράς Μαντίνειας, Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Βέργας και Σπερχογείας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας και της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών, “καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), τα οποία εκδηλώθηκαν το Φεβρουάριο 2026 και από τις 2 έως τις 4 Απριλίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης και για 6 μήνες, ήτοι έως και 29 Απριλίου 2027. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας”.

β) Στον Δήμο Μεσσήνης: Των Δημοτικών Κοινοτήτων Καρποφόρας, Κόκκινου, Πανιπερίου και Πεταλιδίου της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου. Των Δημοτικών Κοινοτήτων Κεφαλινού και Ρευματιάς της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης. Της Δημοτικής Κοινότητας Λευκοχώρας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης και της Δημοτικής Κοινότητας Αμφιθέας της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας, “καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 30 Ιανουαρίου 2026 έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης και για 3 μήνες, ήτοι έως και 31 Ιανουαρίου 2027. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας”.

γ) Στον Δήμο Δυτικής Μάνης: Των Δημοτικών Κοινοτήτων Νεοχωρίου-Στούπας, Αγίου Νικολάου και Τραχήλας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, “καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, παράκτια διάβρωση) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) τα οποία εκδηλώθηκαν στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης και για 6 μήνες, ήτοι έως και 29 Απριλίου 2027. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας”.