Μιχόπουλος για χρηματοδότηση φυλακών Μεγαλόπολης: “Ιστορική δικαίωση και σπουδαία εξέλιξη”

“Ιστορική δικαίωση και σπουδαία εξέλιξη για τον Δήμο Μεγαλόπολης - Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση με 39,9 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος”, τονίζει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.

Χαρακτηριστικά, ο Δήμος Μεγαλόπολης αναφέρει:

“Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΠΑ 2021-2025) το έργο «Κατασκευή νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στον Δήμο Μεγαλόπολης», συνολικού προϋπολογισμού 39,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια τεράστια νίκη και πλήρη δικαίωση των μεθοδικών και επίμονων προσπαθειών της δημοτικής αρχής, η οποία από την πρώτη στιγμή έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη διεκδίκηση υποδομών, που θα δώσουν νέα αναπτυξιακή τροχιά στον τόπο μας και θέσεις εργασίας!!!

Το νέο σύγχρονο Σωφρονιστικό Κατάστημα δεν είναι απλώς μια κτηριακή υποδομή υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας και κοινωνικής επανένταξης, αλλά ένας πραγματικός οικονομικός και κοινωνικός πνεύμονας για τον Δήμο Μεγαλόπολης και της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία του, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία”.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος σημειώνει:

“Σήμερα είναι μια ημέρα δικαίωσης και ελπίδας για τον Δήμο Μεγαλόπολης. Μια μεγάλη δέσμευση γίνεται πράξη. Η ένταξη του έργου των 39,9 εκ. ευρώ αποδεικνύει ότι όταν διεκδικούμε με σχέδιο, σοβαρότητα και επιμονή, πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή τη θετική έκβαση και εργάστηκαν για να φτάσουμε στη σημερινή απόφαση. Ιδιαίτερα, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση, για το ειλικρινές και προσωπικό του ενδιαφέρον, καθώς και για την αμέριστη στήριξή του.

Συνεχίζουμε δυναμικά για την υλοποίηση των μεγάλων έργων που δικαιούται ο τόπος μας!!! Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από αυτό που μας αξίζει! Με σκληρή δουλειά και σταθερά βήματα, αλλάζουμε την εικόνα της Μεγαλόπολης και προχωράμε μπροστά!!!”.