Αναβολή της άσκησης πεδίου “Μαντίνεια 2026”

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου άσκηση πεδίου “Μαντίνεια 2026”, στις Κοινότητες Μικρή Μαντίνεια και Αλιμοναίικα του Δήμου Καλαμάτας και Σωτηριάνικα, Κουρή και Μεγάλη Μαντίνεια του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Η άσκηση τελούσε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και είχε σχεδιαστεί με τη συνεργασία των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης, του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112 και 199, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του ΕΚΑΒ, του Λιμενικού Σώματος, καθώς και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση αναβολής ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των πολιτών, καθώς και την ανάγκη διατήρησης αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας λόγω του Έκτακτου Δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της άσκησης και την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Για τους λόγους αυτούς, κρίθηκε σκόπιμη η αναβολή της, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή και αποτελεσματική υλοποίησή της.

Για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της άσκησης θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.